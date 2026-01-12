Indra generará 850 empleos de calidad en Asturias a través de sus negocios de vehículos militares y tráfico aéreo

Presentación del 'Plan de crecimiento y atracción de talento de Indra Group en el Principado de Asturias' Indra

Las claves nuevo Generado con IA Indra ha presentado en Oviedo su 'Plan de crecimiento y atracción de talento en el Principado de Asturias', que prevé crear 850 empleos cualificados en la región hasta 2027. El plan se basa en dos ejes principales: la nueva unidad de vehículos terrestres de defensa Indra Land Vehicles y la expansión de las actividades de tráfico aéreo. El centro industrial El Tallerón en Gijón aspira a ser una de las plantas más modernas de Europa para la fabricación y modernización de vehículos blindados. Indra reforzará la colaboración con empresas locales y centros educativos, incluidos acuerdos con la Universidad de Oviedo, para impulsar la innovación y el empleo tecnológico en Asturias.

Indra Group ha presentado en Oviedo su 'Plan de crecimiento y atracción de talento en el Principado de Asturias', la estrategia con la que la tecnológica busca consolidar su presencia industrial en la región y convertirla en un polo industrial para su expansión en los sectores de defensa, transporte y tecnologías avanzadas.

El plan, que prevé alcanzar los 850 profesionales en plantilla en 2027, supondrá un impulso notable para el empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido industrial asturiano, según han señalado este lunes desde la empresa que lidera Ángel Escribnano.

El proyecto se apoya en dos ejes principales: la creación de Indra Land Vehicles, nueva unidad de negocio especializada en vehículos terrestres de defensa, y la expansión de las actividades de tráfico aéreo de la compañía.

Estas divisiones compartirán protagonismo con otras líneas estratégicas como Minsait, Mobility o las operaciones tecnológicas y espaciales de Indra en la región.

El corazón de este ambicioso plan se situará en El Tallerón, el centro industrial de Indra en Gijón, que aspira a convertirse en una de las plantas más modernas de Europa en la fabricación y modernización de vehículos blindados y carros de combate.

La instalación ya ha dado su primer paso hacia la plena operatividad con la recepción del primer VCR 8x8 Dragón. Las previsiones de la multinacional son iniciar el montaje final de estos blindados a mediados de año.

Según la empresa, las operaciones en El Tallerón alcanzarán su máximo rendimiento a lo largo de los próximos 12 meses, a la par que se intensificará la colaboración con empresas locales para ampliar la cadena de valor y fortalecer la capacidad de ingeniería del entorno.

Presentación del 'Plan de crecimiento y atracción de talento de Indra Group en el Principado de Asturias' Indra

El crecimiento de Indra en Asturias vendrá acompañado de una fuerte demanda de perfiles especializados, desde ingenieros en mecánica, electrónica o producción, hasta profesionales en industria 4.0 y formación profesional técnica.

En este sentido, la directora general de Recursos Humanos, Mari Carmen Moneva, ha destacado el compromiso de la empresa con la generación de empleo de calidad y su aspiración de ser un referente nacional para el talento tecnológico e industrial.

Por su parte, Manuel Escalante, director de Tecnología (CTO) de Indra, ha subrayado la importancia de la innovación abierta y la colaboración con el tejido educativo y científico.

Actualmente, la compañía mantiene acuerdos con más de 400 centros tecnológicos y universidades, entre ellas la Universidad de Oviedo, con la que comparte una cátedra destinada al desarrollo de proyectos de investigación aplicada.

La presentación del plan ha contado con la presencia de representantes del Gobierno del Principado de Asturias, alcaldes de las principales ciudades, y responsables de instituciones públicas y educativas. Todos coincidieron en destacar la relevancia de esta inversión para posicionar a Asturias como un referente tecnológico e industrial dentro del panorama nacional.