La OTAN apuesta por el 'Puño de Hierro' de Israel para proteger los blindados CV90 de los países nórdicos y del Báltico

BAE Systems Hägglunds, filial sueca de BAE Systems, ha adjudicado a la empresa israelíElbit Systems contratos valorados en unos 150 millones de dólares para equipar los vehículos de combate de infantería CV90 de varios países europeos miembros de la OTAN con el sistema de protección activa Iron Fist (Puño de Hierro).

La guerra en Ucrania ha demostrado que el grosor del blindaje ya no basta. De esta forma, los CV90 actualizados incorporarán un sistema capaz de detectar, decidir y neutralizar amenazas en tiempo real, desde cohetes portátiles y misiles guiados hasta proyectiles de energía cinética.

La elección del Iron Fist se apoya en resultados tangibles. Según ha asegurado la compañía hebrea, durante una demostración en Europa en septiembre de 2025, el sistema interceptó satisfactoriamente más de una docena de proyectiles perforadores antitanque (APFSDS) de 120 mm, un logro notable dada la velocidad y energía de estos penetradores.

El sistema Iron Fist, explica su fabricante, combina cuatro radares y cuatro sensores electroópticos infrarrojos de largo alcance, integrados mediante algoritmos basados en inteligencia artificial que analizan amenazas y calculan la respuesta óptima en milisegundos.

Una vez identificada la amenaza, un efector similar a un mortero lanza un pequeño interceptor cuya detonación controlada por espoleta genera una onda de choque direccional diseñada para desactivar la ojiva o desestabilizar la trayectoria del proyectil.

A diferencia de los sistemas que generan una nube de fragmentos, Iron Fist utiliza energía explosiva controlada para neutralizar la amenaza sin activar su carga, minimizando los riesgos para la tripulación y reduciendo los daños colaterales.

Elbit ha señalado que el sistema puede responder incluso ante un lanzagranadas (RPG) empleados a tan solo 50 metros, algo crucial en combates urbanos donde el aviso previo es escaso.

CV90 BAE Systems

La serie Iron Fist se presenta en configuraciones modulares que abarcan desde versiones ligeras para vehículos de combate o transporte hasta modelos más robustos para carros de combate principales. Este diseño facilita su integración y mantenimiento sin afectar significativamente el peso o la silueta del vehículo.

El conjunto de sensores multisistema proporciona cobertura de 360° y combina radar y óptica para ofrecer detección precisa y baja tasa de falsas alarmas.

600 nuevos CV90

Con esta integración, los CV90 de la OTAN ganan una ventaja táctica clave: operar durante más tiempo en zonas expuestas, maniobrar en entornos urbanos con mayor libertad y mantener posiciones de fuego sin depender tanto del humo o del apoyo externo.

El pasado septiembre, seis países de la Alianza Atlántica firmaron una carta de intenciones para la compra conjunta a BAE Systems Hägglunds de hasta 600 de estos vehículos de infantería. Ese grupo estaba conformado por Estonia, Finlandia, Lituania, Noruega, Países Bajos y Suecia.

A mediados de diciembre, Lituania fue el primero en concretar el número de unidades que planea adquirir. El país báltico incorporará 100 blindados CV90 MkIV.

El MkIV es la última generación de la familia CV90 y está equipado con un cañón automático Bushmaster II de 30 mm, sistemas avanzados de control de fuego y sensores de última generación. Su blindaje modular, potente motor y suspensión adaptativa garantizan supervivencia y movilidad en cualquier situación de conflicto.

Vehículos CV90 en versión MkIV equipados con distintas torretas BAE Systems

El acuerdo alcanzado por Vilna incluye que la participación de su industria en el desarrollo de los vehículos. En este sentido, el Gobierno lituano ha establecido cláusulas para facilitar que ciertos componentes de las unidades se fabriquen en territorio nacional.

El diseño del CV90, desarrollado en los años 80, ha evolucionado continuamente, desde el Mk0 hasta el actual MkIV, con los avances tecnológicos y en respuesta a los cambiantes requisitos del campo de batalla. Actualmente, alrededor de 1.300 CV90 están en servicio en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, en diferentes configuraciones.

En las fuerzas europeas, los CV90 destacan por su poder de fuego versátil, basado en cañones automáticos de calibre medio, generalmente de 30, 35 o 40 milímetros, según la variante y el país operador. A ello se suman ametralladoras coaxiales de 7,62 mm y sistemas de lanzamiento de humo para ocultar movimientos o romper la línea de visión del enemigo.

Su armamento los sitúa en el centro de las operaciones mecanizadas contemporáneas, donde combinan volumen de fuego para neutralizar infantería, munición perforante capaz de enfrentarse a vehículos blindados ligeros, y proyectiles de detonación programada empleados contra fuerzas ocultas o atrincheradas. Este equilibrio les permite apoyar tanto el avance de formaciones blindadas como las maniobras de infantería en entornos complejos.