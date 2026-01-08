España despliega la fragata 'Almirante Juan de Borbón' en el norte de Europa para liderar una misión de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA La fragata española 'Almirante Juan de Borbón' ha zarpado hacia el norte de Europa para integrarse en la Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1). España asumirá el mando operativo de la SNMG-1 durante los próximos cuatro meses, con el contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo dirigiendo el Estado Mayor desde la fragata. La tripulación incluye un helicóptero SH-60B, un Equipo Operativo de Seguridad del Tercio de Levante y personal especializado para garantizar la eficacia operativa durante la misión. La 'Almirante Juan de Borbón', equipada con el sistema de combate AEGIS, puede participar en misiones militares, humanitarias y de gestión de crisis internacionales.

La Armada ha iniciado este jueves un nuevo compromiso internacional con el despliegue de la fragata 'Almirante Juan de Borbón' (F-102), que ha zarpado desde el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) rumbo al norte de Europa para sumarse a la Agrupación Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1), una de las principales fuerzas navales multinacionales de la Alianza Atlántica.

La SNMG-1 opera habitualmente en aguas del Atlántico Norte, el mar del Norte y el Báltico, y tiene entre sus principales cometidos la disuasión, la defensa colectiva y la cooperación entre las marinas aliadas. Su objetivo es garantizar una presencia naval sostenida, reforzar la seguridad marítima y fomentar la interoperabilidad entre los países miembros.

En esta ocasión, España no solo aporta una de sus unidades más avanzadas, sino que además asumirá el mando operativo de la agrupación durante los próximos cuatro meses, lo que representa un significativo reconocimiento al papel de la Armada en las operaciones aliadas.

El contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo será el encargado de dirigir el Estado Mayor del Comando Marítimo de la SNMG-1 (COMSNMG1), cuya sede se establecerá a bordo de la propia fragata española. Este relevo de mando se llevará a cabo en el puerto de Den Helder, en los Países Bajos, donde España tomará oficialmente las riendas de la flota multinacional.

Antes de su partida, el buque ha completado un intenso periodo de preparación y adiestramiento con el fin de garantizar su plena eficacia operativa. Según destacó el comandante Romero Contreras, la fase de alistamiento y las pruebas previas "han sido claves para disponer de las máximas garantías de eficiencia durante la navegación".

La dotación, compuesta por hombres y mujeres de la Armada, ha realizado un esfuerzo prolongado en las últimas semanas para dejar la fragata lista para integrarse en un entorno operativo internacional.

El despliegue cuenta además con una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) perteneciente a la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, que incluye un helicóptero SH-60B junto con su equipo de pilotos y personal técnico de mantenimiento.

Helicóptero SH60B de la Décima Escuadrilla EMAD

A bordo viaja también un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) del Tercio de Levante de Infantería de Marina, encargado de la protección del buque durante las maniobras. Complementan la tripulación personal médico, controladores de aeronaves y otros especialistas esenciales para el desarrollo de la misión.

La ‘Almirante Juan de Borbón’ es la segunda unidad de la serie F-100 clase ‘Álvaro de Bazán’, integrada en la 31ª Escuadrilla de Superficie.

Se trata de un escolta multipropósito de última generación, dotado con el sistema de combate AEGIS, que le confiere una destacada capacidad en guerra antiaérea, aunque también puede enfrentarse a amenazas submarinas y de superficie.

Además de su potencial militar, el buque está preparado para misiones humanitarias, operaciones de embargo naval y gestión de crisis internacionales. El retorno al puerto de Ferrol está previsto para principios de abril.