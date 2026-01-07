Navantia mantiene contactos con El Cairo para la venta de S-80: la Armada egipcia busca 4 submarinos por 4.500 millones

Egipto busca reemplazar sus antiguos submarinos clase Romeo y valora acuerdos que incluyan transferencia tecnológica y capacidad de exportación futura.

Francia es el principal rival en la puja, ya que negocia con Egipto la venta de submarinos clase Barracuda y la posible producción local en El Cairo.

El S-81 y el avance en la construcción del S-82 y S-83 refuerzan la imagen internacional de Navantia como fabricante de submarinos.

Navantia mantiene negociaciones con Egipto para venderle submarinos S-80, en una operación valorada en aproximadamente 4.500 millones de euros por cuatro unidades.

El buen rendimiento del S-81 en sus primeros despliegues y misiones y la botadura del S-82 conforman el escaparate internacional de Navantia para la rama de submarinos.

Asimismo, la compañía naval pública también ha informado que la construcción del S-83 va a buen ritmo y el sistema AIP ya se encuentra instalado en el interior del buque.

Entre los contactos internacionales que mantiene Navantia actualmente, Egipto se ha establecido como una de las prioridades.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la compañía se encuentra en conversaciones con las autoridades egipcias para estudiar la venta del S-80 a la Armada del país africano.

Por otro lado, las mismas fuentes han señalado a este periódico que no ha habido ningún acercamiento ni conversación en relación con las fragatas F-110.

Navantia encara así una nueva oportunidad de exportación de la clase Isaac Peral, que si bien ha recibido interés por parte de algunos países, no ha conseguido hacerse con ningún contrato de venta hasta la fecha.

La última negativa llegó a finales del pasado noviembre, cuando Polonia adjudicó a la sueca Saab la construcción de su nueva flota de submarinos en un concurso en el que participó Navantia.

El submarino S-82 Narciso Monturiol durante el acto de puesta a flote Marcial Guillén EFE

De hecho, una comitiva polaca visitó las instalaciones de la compañía en Cartagena con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación e incluso se puso sobre la mesa la realización del mantenimiento en Polonia.

Anteriormente, Navantia participó en los concursos públicos de Países Bajos, India, Canadá y Polonia, todos ellos con el mismo resultado.

En cuanto a Egipto, la compañía española participó en el Egypt Defence Expo (EDEX) que se celebró en El Cairo a principios del pasado diciembre como un acercamiento más a las autoridades del país.

El principal rival de Navantia para este programa es Francia, que según recoge Tactical Report ya se encuentra en conversaciones avanzadas para la venta de submarinos clase Barracuda.

De hecho, El Cairo reclama ahora a París una ampliación de los derechos de producción de los submarinos como parte de las negociaciones.

Una condición que, aseguran, ha retrasado la firma de contrato, aunque Francia continúa aventajada respecto a las otras participantes.

Estos derechos de producción plantean un escenario que va más allá de la mera adquisición directa de los buques a Francia y apuestan por la fabricación local —en Egipto— con futuras opciones de exportación.

En el ámbito industrial, este acuerdo sería más una transferencia tecnológica completa con la que Egipto contaría con capacidad para modificar la plataforma y luego venderla a terceros.

Los planes de Egipto pasan por la incorporación de cuatro submarinos a un coste que oscila entre los 4.500 y 6.000 millones de euros con el propósito de relevar a los clase Romeo actualmente en servicio.