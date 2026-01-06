El Ejército de Marruecos recibe las primeras unidades del blindado 8x8 WhAP ensambladas en el país

El gasto militar de Marruecos aumentó un 2,6% en 2024, alcanzando los 5.500 millones de dólares, consolidando al país como uno de los principales compradores de armamento en África.

El WhAP es un vehículo modular capaz de adaptarse a múltiples funciones militares, equipado con tecnología avanzada de comunicaciones y gestión del campo de batalla.

La fábrica, inaugurada en septiembre, produce el WhAP con un 35% de componentes locales y planea aumentar esa cifra al 50% para impulsar la independencia tecnológica marroquí.

El Ejército de Marruecos ha recibido las primeras unidades del blindado 8x8 WhAP ensambladas localmente en una planta de Tata Advanced Systems cerca de Casablanca.

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos continúan con su plan de mejora y expansión de las capacidades militares. Si bien su socio preferente es Estados Unidos, desde Rabat optan por estrechar lazos comerciales e industriales con otros países.

Este es el caso de la compañía india Tata Advanced Systems Limited y su fábrica de blindados localizada en las inmediaciones de Casablanca.

La compañía india informó a través de sus canales sociales de la entrega de las primeras unidades del 8x8 WhAP terminadas en la línea de ensamblaje marroquí.

La fábrica abrió sus puertas a finales del pasado septiembre con el objetivo de producir este modelo en particular de vehículos blindados, tanto para Marruecos como cliente preferente como para el resto de países de África.

Según recogió Reuters en el momento de la inauguración, se espera que la planta obtenga el 35% de sus componentes de forma local, con planes de incrementar esta cifra hasta el 50%.

Una senda de independencia tecnológica que el Gobierno de Marruecos lleva impulsando más de un lustro con la apuesta por la fabricación dentro del país con proveedores nacionales.

El director ejecutivo de Tata Advanced Systems describió a la instalación como "un nuevo capítulo en la asociación estratégica entre Marruecos y la India".

Y es que, el país africano se ha erigido como uno de los mayores compradores de armamento en todo el continente. El gasto militar se incrementó un 2,6% en 2024 y alcanzó los 5.500 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Nuevo blindado marroquí

El WhAP es una plataforma blindada diseñada según un esquema modular y desarrollada para cumplir con los estándares de la OTAN.

Versión armada del WhAP

Esta modularidad y flexibilidad es un factor decisivo para Marruecos, ya que puede configurarse para satisfacer diferentes necesidades dentro de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, se puede establecer como un vehículo de combate de infantería, para el transporte de personal, como tanque ligero, plataforma de reconocimiento, para mando y control, vehículo de recuperación, evacuación médica o en variantes equipadas con todo tipo de sensores.

Dentro de estas últimas, según recoge Army Recognition, se pueden tomar roles para operaciones contra armas químicas, biológicas o nucleares.

En el apartado de las especificaciones, el WhAP cuenta con una motorización de 600 caballos de potencia, suspensiones independientes o un sistema centralizado de inflado de neumáticos.

La ficha técnica indica que en su interior pueden viajar hasta 11 soldados sin contar con el conductor, proporcionando apoyo al despliegue de personal de infantería con los sistemas de misión y la electrónica a bordo.

Una parte muy importante de los vehículos ya entregados es que están equipados con sistemas de comunicaciones digitales y de gestión del campo de batalla de última tecnología y alineados con el resto de los efectivos del Ejército marroquí.

Continuando con el aspecto modular de la plataforma, el WhAP puede incorporar torres de armas remotas, cañones de calibre medio o sistemas de misiles guiados contracarro.

En cuanto a la capacidad anfibia, desde Marruecos destacan que mejora notablemente la movilidad del blindado a través de ríos y zonas costeras, un factor determinante dada la geografía del país africano.

El WhAP se encuentra actualmente en servicio dentro del Ejército de India en cuarteles del norte y este del país. Además, ha sido desplegado en varias ocasiones por fuerzas paramilitares afectadas por la insurgencia.

Según indican, esta experiencia en despliegues reales ha sido determinante para la credibilidad del blindado durante el proceso de evaluación de Marruecos y la toma de decisión de ensamblarlo en el país.