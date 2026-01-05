Rheinmetall suministrará munición de 30 mm a la Bundeswehr para reforzar la flota de blindados Puma

Las claves nuevo Generado con IA Rheinmetall suministrará varios cientos de miles de cartuchos de 30 mm al Ejército alemán para los vehículos de combate Puma, en un contrato ampliado hasta 2029 y valorado en cerca de 1.000 millones de euros. El pedido incluye dos tipos principales de munición, KE-TF DM21 y KE DM33, destacando la capacidad programable de la primera para atacar distintos tipos de objetivos. El refuerzo de la flota Puma forma parte de un programa más amplio que prevé la entrega de 200 nuevos vehículos y busca modernizar el Ejército alemán según los estándares de la OTAN. El acuerdo responde a la necesidad de Alemania de ampliar sus reservas de munición y mejorar su preparación ante el deterioro del entorno de seguridad en Europa.

La industria de defensa alemana continúa acelerando el refuerzo de las capacidades terrestres de la Bundeswehr. La compañía Rheinmetall ha recibido un nuevo pedido del ejército alemán para el suministro de munición de calibre 30 mm destinada a los vehículos de combate de infantería Puma, en el marco de la ampliación de un contrato firmado originalmente en 2022.

Según ha informado la empresa, el encargo —valorado en varios cientos de millones de euros— se integra en un contrato marco vigente hasta 2029, que ahora amplía tanto el volumen de entregas como el importe total.

En conjunto, este acuerdo prevé la entrega de varios cientos de miles de cartuchos, con un valor global cercano a 1.000 millones de euros, de los que una cantidad intermedia de seis cifras ya ha sido retirada por las Fuerzas Armadas alemanas.

El vehículo de combate Puma está equipado con el cañón automático MK30-2/ABM desarrollado por Rheinmetall, un sistema que combina una elevada cadencia de tiro con munición programable de última generación.

Con un alcance efectivo superior a los 2.000 metros, este armamento ofrece capacidad de combate frente a objetivos terrestres, aéreos —incluidos drones— y navales ligeros.

Rheinmetall suministra para el Puma dos tipos principales de munición de 30×173 mm: KE-TF DM21 y KE DM33. Ambas han sido desarrolladas y certificadas conforme a los estándares más recientes, destacando por su fiabilidad, precisión y capacidad de penetración.

En particular, la munición KE-TF (Kinetic Energy – Time Fuse) permite atacar objetivos blandos y semiduros de gran tamaño gracias a su espoleta programable, una capacidad cada vez más relevante en escenarios de combate modernos.

Un programa clave

Este pedido de munición se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar la flota de Puma.

A finales de 2025, el Ejército alemán encargó a la empresa conjunta formada por Rheinmetall y KNDS Deutschland la fabricación de 200 nuevos vehículos, por un importe de 4.200 millones de euros.

Las primeras entregas están previstas para mediados de 2028.

El programa tiene su origen en un acuerdo inicial alcanzado en 2023, que contemplaba la entrega de 50 unidades, ampliado posteriormente hasta las 200 actuales.

Con ello, Berlín busca corregir carencias detectadas en años anteriores y dotar a sus brigadas mecanizadas de un vehículo plenamente operativo y adaptado a los requisitos de la OTAN.

Contexto estratégico

El nuevo contrato subraya el papel de Rheinmetall como proveedor clave de munición de combate para la Bundeswehr y como uno de los principales fabricantes mundiales de munición de calibre medio.

Al mismo tiempo, refleja los esfuerzos de Alemania por reponer y ampliar sus reservas de munición ante el deterioro del entorno de seguridad en Europa y la necesidad de sostener operaciones de alta intensidad durante periodos prolongados.

En conjunto, el refuerzo del programa Puma —vehículos y munición— se consolida como uno de los pilares de la modernización del Ejército alemán y de su contribución a la defensa colectiva en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.