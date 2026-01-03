150 aeronaves de EEUU participaron en la operación “Resolución Absoluta” para capturar a Nicolás Maduro

Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, incluyendo portaaviones y 15.000 soldados, en estado de alerta tras la operación.

La unidad Delta Force fue la responsable de la captura y extracción de Maduro, tras neutralizar defensas antiaéreas venezolanas y mantener el factor sorpresa táctico.

La operación “Resolución Absoluta” combinó fuerzas terrestres, navales y aéreas, con apoyo de agencias como la CIA, NSA y NGA, y meses de preparación e inteligencia en tiempo real.

EEUU desplegó 150 aeronaves de combate, guerra electrónica y apoyo desde 20 bases en el continente para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, ofreció los primeros detalles sobre la denominada operación ‘Resolución Absoluta’, que permitió la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

El componente aéreo fue determinante para aislar la zona de operaciones. En total participaron unos 150 aparatos en todo el hemisferio americano, desplegados desde 20 bases distintas, aseguró.

Entre ellos se incluyeron cazas F-35, F-22 o F-18, incluidos los Growler, especializados en guerra electrónica; aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".

Gracias a todos ellos, los helicópteros de extracción y la unidad de operaciones especiales Delta Force, perteneciente al Ejército estadounidense, pudieron llevar a cabo la detención de Maduro y su esposa, y su posterior extracción.

El uso de cazas F-35, sin duda, incrementó las capacidades de operación furtiva, lo que habría impedido a los radares venezolanos detectar con suficiente antelación la incursión.

Los Growler, con indicativo Grizzly, actuaron acompañados por F/A-18 convencionales de la US Navy para neutralizar cualquier intento de interceptación.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

La operación, fue —según el jefe militar— “la culminación de meses de planificación y ensayos” y combinó medios terrestres, navales y aéreos con el apoyo directo de las principales agencias de inteligencia de EEUU: la CIA, la NSA y la NGA.

Caine explicó que, para facilitar la incursión inicial, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas con el objetivo de abrir un corredor seguro que permitiera la entrada de los helicópteros en Caracas.

Durante esa fase, reconoció que “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”. En total, la operación se prolongó dos horas y 20 minutos.

Inteligencia en tiempo real y meses de preparación

El jefe del Estado Mayor Conjunto subrayó especialmente el papel de la inteligencia. “Nuestros equipos de inteligencia aéreos y terrestres han aportado información en tiempo real a la fuerza en tierra para que pudieran desplazarse con seguridad en un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios”, explicó.

Caine añadió que la operación se apoyó en “décadas de experiencia” adquirida en misiones contra el “terrorismo” en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y África.

En ese sentido, reveló que las fuerzas estadounidenses llevaban meses siguiendo a Maduro “para comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía…”.

Dos fases y una extracción nocturna

Caine precisó que la primera incursión, iniciada en la noche del viernes, precedió a la llegada de la “fuerza de extracción”, que fue la encargada de capturar y evacuar a Maduro fuera del país.

El contingente desplegado estaba formado por personal con edades comprendidas entre los 20 y los 49 años.

Durante la evacuación, los militares estadounidenses se vieron obligados a abrir “fuego de autodefensa” frente a acciones de fuerzas antiaéreas en tierra.

Según la cronología facilitada por el Pentágono, los helicópteros llegaron al complejo presidencial a las 1.01 hora de Washington (6.01 GMT)y el último aparato abandonó Venezuela a las 3.29, con destino al USS Iwo Jima.

“Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia con la ayuda de nuestros increíbles militares de una forma profesional y precisa, sin pérdidas de vidas de Estados Unidos y tras apresar a las personas acusadas”, afirmó Caine.

Despliegue militar en el Caribe

Tras la captura, Estados Unidos mantendrá su despliegue militar en el Caribe en “alto estado de alerta”. Trump ha asegurado que "va a gobernar" el país y que los líderes del proceso de transición serán quienes conforman su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Pentágono cuenta con un amplio dispositivo cerca de Venezuela que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, unos 11 buques de guerra, más de una docena de F-35 y más de 15.000 soldados, enmarcados oficialmente en operaciones antidroga.

Washington insiste en que la presencia militar continuará mientras se evalúa la evolución de la situación regional y se garantiza la seguridad tras una de las operaciones más complejas ejecutadas por Estados Unidos en el hemisferio occidental en los últimos años.