Ucrania refuerza su escudo antiaéreo gracias a dos sistemas Patriot de Alemania

Ucrania refuerza su escudo antiaéreo con el despliegue de dos nuevos sistemas Patriot, destinados a la protección de ciudades y de infraestructuras críticas, en el marco de la cooperación militar con Alemania.

“Dos sistemas Patriot de defensa antiaérea han sido desplegados para proteger ciudades ucranianas e infraestructura crítica”. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado oficial, donde subrayó que este refuerzo se ha materializado gracias a los recientes acuerdos alcanzados con Berlín.

El anuncio se produce en un contexto de ataques rusos persistentes contra objetivos energéticos, industriales y urbanos, que han puesto a prueba las capacidades defensivas del país desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El comunicado recuerda que el pasado 17 de diciembre el ministro de Defensa ucraniano, Denís Shmigal, anunció la firma de varios acuerdos con “socios alemanes por valor de más de 1.200 millones de euros”.

Estos compromisos incluyen tanto sistemas de armas como munición, mantenimiento y apoyo logístico, elementos clave para sostener en el tiempo la operatividad de los complejos antiaéreos.

Un sistema clave frente a misiles y aeronaves

Cada sistema Patriot —con un coste estimado en torno a los 1.000 millones de euros— está diseñado para interceptar una amplia gama de amenazas aéreas, desde aeronaves y drones hasta misiles de crucero y misiles balísticos tácticos.

Según los datos facilitados por el Ministerio ucraniano, estos sistemas pueden detectar y abatir objetivos que se desplazan a gran velocidad a distancias de hasta 160 kilómetros, gracias a su radar de alta potencia y a interceptores guiados de precisión.

El Patriot se ha convertido en una de las piezas más valiosas del entramado defensivo ucraniano, especialmente para la protección de grandes núcleos urbanos y de infraestructuras estratégicas como centrales eléctricas, subestaciones o centros industriales.

Su despliegue responde a una estrategia de defensa en capas, en la que sistemas de corto, medio y largo alcance trabajan de forma integrada.

Tecnología estadounidense

Aunque el suministro se ha canalizado a través de Alemania, los Patriot son sistemas de fabricación estadounidense. Su desarrollo, integración y munición corren a cargo de RTX (antigua Raytheon) y Lockheed Martin, dos de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos.

Con esta incorporación, Ucrania continúa reforzando su defensa aérea con el respaldo de socios occidentales, en un momento en el que la protección del espacio aéreo sigue siendo uno de los factores decisivos para limitar el impacto estratégico de los ataques rusos y preservar la resiliencia del país en plena guerra de alta intensidad.