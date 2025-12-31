EEUU despliega lanzacohetes M270 A2 a las puertas de Corea del Norte: así es el sistema de artillería probado en Ucrania

El US Army ha completado el primer disparo real del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) M270 A2 en Camp Casey, la base militar que Estados Unidos posee en Corea del Sur, próxima a la frontera con su vecino del norte.

El despliegue responde a una lógica clara en la doctrina de defensa estadounidense: priorizar las posiciones en la península coreana con el equipo más avanzado y capaz disponible, en un contexto donde el Ejército de Corea del Norte continúa modernizando su aparato militar.

Para Washington, mantener la superioridad tecnológica y de fuego en esta zona es esencial para asegurar la disuasión frente a un adversario con amplias capacidades en misiles balísticos y artillería de corto y medio alcance.

El debut del M270 A2 en territorio surcoreano se produce después de que su eficacia haya quedado demostrada en otro teatro de operaciones: la guerra de Ucrania. Allí, los sistemas M270 y su par más ligero, el HIMARS, han transformado el modo en que se concibe la artillería moderna.

Su precisión milimétrica y su capacidad para lanzar tanto cohetes guiados como misiles balísticos tácticos los convirtieron en piezas claves para destruir posiciones rusas de alto valor, incluidos los sofisticados sistemas de defensa antiaérea S-400 y los lanzadores de misiles Iskander-M.

Los resultados fueron contundentes: se comprobó que los misiles ATACMS, lanzados desde plataformas M270, podían neutralizar objetivos estratégicos a gran distancia, golpeando infraestructuras críticas y debilitando las capacidades de defensa enemigas.

Esa experiencia convirtió al M270 A2 en una herramienta probada bajo fuego real y en un elemento esencial dentro del arsenal de artillería avanzada estadounidense.

Sin embargo, ese éxito tuvo su precio. El flujo constante de municiones y equipos a Ucrania redujo notablemente las reservas de los Estados Unidos, lo que llevó al Pentágono a acelerar su programa de modernización de lanzacohetes y a redistribuir sus unidades más capaces hacia zonas de interés geoestratégico, entre ellas la península coreana.

Principales características

El M270 A2 no es un sistema cualquiera. Se trata de la evolución más avanzada del histórico M270, un lanzacohetes múltiple sobre orugas desarrollado originalmente en los años setenta durante la Guerra Fría.

Diseñado por la entonces Vought Corporation, y más tarde fabricado por Lockheed Martin, su propósito fue claro desde su origen: proporcionar fuego masivo y devastador contra concentraciones de tropas, posiciones de defensa aérea y centros logísticos enemigos.

Sistema de artillería M270 de EEUU US Army

La versión A2, introducida oficialmente en 2022, representa el resultado de décadas de mejoras constantes. A diferencia de su predecesor inmediato, el M270 A1, el nuevo modelo incorpora un sistema de control de fuego completamente renovado que permite gestionar una amplia gama de municiones.

Entre los cohetes que puede utilizar el sistema se incluyen los guiados de precisión GMLRS, su versión de alcance extendido ER GMLRS, con hasta 150 km de alcance; y el próximo misil de ataque de precisión PrSM (Precision Strike Missile), que podría superar los 500 km.

Además, el M270 A2 dispone de una cabina blindada rediseñada que mejora la protección de la tripulación, un motor y transmisión más eficientes y un sistema de suspensión reforzado. Todo esto se traduce en mayor movilidad, fiabilidad y supervivencia en entornos de combate hostiles o bajo fuego enemigo.

En paralelo, el M270 A2 convive con su “hermano ligero”, el HIMARS, otro de los grandes protagonistas de la guerra en Ucrania y pieza clave en el dispositivo estadounidense global. Ambos sistemas comparten la capacidad de lanzar misiles de precisión, pero difieren en diseño y propósito operativo.

Mientras el HIMARS se monta sobre un chasis de ruedas y transporta seis cohetes o un misil ATACMS, el M270 A2 -más pesado y robusto- utiliza un chasis de orugas, lo que le permite desplazarse en terrenos difíciles y llevar el doble de carga: 12 cohetes o dos misiles balísticos.

La contrapartida es su menor velocidad y su complejidad logística, ya que requiere apoyo mecanizado y transporte especializado para su despliegue. No obstante, su capacidad de fuego masivo lo convierte en la herramienta ideal para misiones de saturación y destrucción de objetivos fortificados o sistemas antiaéreos densamente situados, como los que Corea del Norte despliega a lo largo de la zona desmilitarizada.

El mensaje estratégico detrás de este despliegue es inconfundible. Para Washington, Corea del Norte representa un desafío complejo: un adversario con capacidad nuclear, una infraestructura militar muy dispersa y un sistema de defensa antiaérea denso y en constante evolución.

Frente a eso, los M270 A2 permiten saturar las defensas norcoreanas con cohetes y misiles relativamente económicos, acompañando las campañas aéreas con fuego de artillería de largo alcance.