Los militares españoles del DAT 'Vilkas' operan de forma ininterrumpida el sistema antidrones Crow en Lituania

El pasado 2 de diciembre, el Ministerio de Defensa español anunció el envío de un sistema antidrones a Lituania, el equipo llegó al país báltico solo unos días después y, según recoge el EMAD, ya se encuentra a pleno rendimiento.

El Destacamento Aero Táctico (DAT) 'Vilkas', desplegado en la base aérea de Siauliai, opera el sistema antidron CROW —desarrollado por Indra— "de forma ininterrumpida".

Se trata de una responsabilidad que "se suma al liderazgo español de la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP), tal y como explican desde el Estado Mayor de la Defensa".

"Desde ahora, un equipo de nueve militares del Escuadrón de Apoyo al Despliegue (EADA) del Ejército del Aire y del Espacio se encarga de monitorizar, de forma permanente, desde Siauliai, el espacio aéreo de la zona de responsabilidad".

Lo hacen, apuntan desde el EMAD, "para garantizar la protección frente a drones y globos que, de forma no identificada, entren en el espacio aéreo del flanco este de la Alianza".

La decisión de enviar el equipo a Lituania responde a la necesidad de monitorización de la región frente a aeronaves no tripuladas, presumiblemente de origen ruso, que traspasan hacia el espacio aéreo de la OTAN.

Durante la reunión que mantuvo Margarita Robles hace unas semanas con su homólogo lituano, Robertas Kaunas, la ministra española señaló su compromiso total en defensa de la paz a través de la vía diplomática.

Personal militar en Lituania junto a parte del Sistema Crow EMAD

Y describió la labor de España como un socio de la Alianza Atlántica "fiable y responsable".

También afirmó que "Rusia tiene que saber que las amenazas no van a quebrar el compromiso de nuestro país con el trabajo, la cooperación y la unidad de la OTAN en pro de la libertad y la seguridad".

Sistema antidrones

En septiembre de 2024, Indra participó con su sistema Crow en los Ejercicios de Interoperabilidad Antidrón organizados por la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN (NCIA).

Según informa la compañía, durante el encuentro la empresa demostró que su herramienta es capaz de "interoperar con todo tipo de sistemas y adaptarse a cada misión y tipo de ataque". Entre ellos, los que implican el uso de enjambres de drones.

"Dada la variedad de entornos y distintos tipos de drones que existen, los ejércitos más avanzados están buscando sistemas antidrón que puedan adaptarse a cada misión y escenario concreto de forma flexible", señalan desde Indra.

Bajo esta premisa, el sistema de mando y control del Crow mostró su capacidad para integrarse con 27 sensores y efectores de diferentes fabricantes durante las pruebas realizadas en los Países Bajos.

Para ello, el sistema empleó el nuevo estándar de interoperabilidad de la OTAN, conocido hasta hace poco como SAPIENT, que permite integrar distintas tecnologías de forma "extremadamente sencilla".

En estos ejercicios —celebrados hace poco más de un año—, Indra participó en las pruebas ciegas del Desafío de Rendimiento, con las que la Alianza Atlántica buscaba "validar el nuevo estándar de interoperabilidad".

Dispositivos del sistema antidron Crow, de Indra.

Este nuevo protocolo persigue, según la compañía, "asegurar que las tecnologías de los países aliados se puedan combinar para disponer siempre de la solución antidrón más avanzada".

"El sistema de mando y control de Crow ofrece a cada ejército completa libertad para configurar el sistema que mejor responda a sus necesidades", explicó Juan López Campos, responsable de esta solución en Indra.

El directivo añadió que el sistema está preparado para "trabajar de forma combinada con los sistemas de mando y control de otros países aliados y para integrarse en la futura nube de combate".

Como sistema integral, el Crow tiene como objetivo la detección, el rastreo, la identificación y la neutralización de cualquier amenaza generada por aeronaves no tripuladas.

Su diseño se basa en el uso del menor número posible de componentes, con una configuración abierta y modular que permite integrar nuevos elementos según las necesidades de cada misión.

Todas las tecnologías implicadas —detección radar, análisis de radiofrecuencia, detección direccional, así como análisis y clasificación electroóptica— se concentran en un único puesto de operaciones.

Una vez detectado el dron, "emplea un sistema optrónico para determinar si ese dron supone una amenaza y, en el caso de serlo, hallar su localización exacta", explican desde Indra.

Cuando la amenaza se confirma, el sistema activa un mecanismo de interferencias que "interrumpirá el guiado del UAS". Se trata de una solución softkill, diseñada para neutralizar aeronaves controladas por enlace inalámbrico.

Este enfoque, no obstante, enfrenta un reto creciente debido a la aparición de drones conectados mediante fibra óptica, una tendencia que complica su neutralización en operaciones de corta o muy corta distancia al prescindir de radiofrecuencia.