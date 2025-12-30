Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso describe como el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik, con capacidad nuclear, en Bielorrusia, en un lugar no identificado, en esta imagen fija tomada de un video difundido el 30 de diciembre de 2025. Reuters

El Gobierno de Bielorrusia ha publicado este martes un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciara que el sistema se encontraba ya en el país europeo, aliado de Moscú.

"Esta es la pinta que tiene el ritual de asumir labores de combate del sistema de misiles en tierra 'Oreshnik'", ha afirmado el Ministerio de Defensa bielorruso en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha publicado el citado vídeo.

Así, ha manifestado que "antes de asumir funciones de combate, especialistas de lanzamiento, comunicaciones, seguridad y equipos de suministro de energía, además de los mecánicos del sistema de misiles, recibieron nuevo entrenamiento usando equipamiento moderno".

Bielorrusia muestra en un vídeo el despliegue del misil hipersónico ruso 'Oreshnik' capaz de alcanzar los 5.000 km.

"Una vez que el sistema fue puesto en marcha para su uso y probado por un grupo conjunto integrado, la división del misil 'Oreshnik' empezó a llevar a cabo labores de combate en zonas designadas en nuestro país", ha explicado la cartera de Defensa.

Por último, ha hecho hincapié en que "este sistema es capaz de alcanzar objetivos a distancias de hasta 5.000 kilómetros, puede ser equipado con cabezas convencionales y especiales y puede ser lanzado desde cualquier punto en la ruta de patrulla de combate".

El vídeo difundido el martes por el Ministerio de Defensa bielorruso no reveló la ubicación de los sistemas de misiles, pero mostró lanzadores móviles y sus dotaciones circulando por caminos boscosos y a tropas especializadas camuflando los sistemas con redes.

Lukashenko confirmó el 18 de diciembre que el sistema hipersónico ‘Oreshnik’ ya había sido desplegado en territorio bielorruso y afirmó que “está en servicio de combate”.​

“La defensa estratégica es posible gracias a la cooperación militar, principalmente con Rusia”, proclamó en un discurso a la nación, en el que volvió a elogiar la alianza con Moscú.

Estos misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Mayor presión para la OTAN​

Expertos occidentales consideran que este despliegue, que reduciría ligeramente el tiempo de vuelo de misiles nucleares rusos hacia objetivos europeos en caso de guerra, evidencia la creciente dependencia del Kremlin de la amenaza atómica para tratar de disuadir a los países de la OTAN de suministrar a Kiev armamento capaz de atacar en profundidad dentro de Rusia.​

Bielorrusia se mantiene como uno de los aliados clave de Moscú en Europa y su territorio fue utilizado por las fuerzas rusas para lanzar la invasión de Ucrania en 2022, ordenada por el presidente Vladimir Putin.

Una ofensiva que sigue sin una solución negociada pese a los repetidos intentos internacionales de impulsar un acuerdo de paz.