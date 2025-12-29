Indra recibe adjudicaciones por más de 960 millones de euros para el desarrollo de siete programas de Defensa

Entre los proyectos destacan un Cyber Range para entrenamiento virtual, sistemas de lanzamiento de misiles, mejoras en combate terrestre y simuladores para helicópteros NH-90.

Los contratos incluyen el desarrollo de 49 drones SANTAM, la modernización de sistemas de guerra electrónica y la creación de capacidades de ciberdefensa.

Indra ha recibido adjudicaciones por más de 960 millones de euros para desarrollar siete programas de modernización en Defensa.

Las últimas semanas están siendo de trabajo contrarreloj en la Dirección General de Armamento y Material. Las adjudicaciones de los Programas Especiales de Modernización están siendo los protagonistas de esta recta final del año con importantes resoluciones.

La compañía que más contratos ha recibido es Indra, tanto en solitario como en UTE con otras empresas, con el fin de cumplir con los compromisos del Ministerio de Defensa con la OTAN.

Todos estos Programas Especiales de Modernización (PEM) son fruto del Plan Industrial impulsado desde el Gobierno,presentado en sociedad el pasado abril, con el objetivo de mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas.

Hoy, día 29 de diciembre, Indra ha sido adjudicataria de un total de siete PEM por un valor que supera los 960 millones de euros en varios ámbitos y ramas dentro de Defensa.

El más cuantioso de esta nueva hornada de programas es el que tiene como objetivo el desarrollo y adquisición de 49 sistemas aéreos remotamente tripulados de clase I/II de medio alcance, denominado como SANTAM.

Si bien aparece adjudicado a Aertec Defence and Aerial Systems, Indra adquirió la filial de drones de la compañía andaluza el pasado verano.

Este programa tiene un valor estimado del contrato de 364,1 millones de euros e incluye tanto el desarrollo de la plataforma como la compra de las aeronaves.

Antes de la adquisición por parte de Indra, Aertec ya se encontraba trabajando en el dron Tarsis. Se trata de una plataforma originalmente concebida para labores de espionaje e inteligencia, pero a la que luego incluyeron un sistema lanzacohetes de Instalaza.

El segundo programa por cuantía es la modernización de los sistemas de guerra electrónica desplegables del Ejército de Tierra y la Armada por 308 millones de euros.

Tal y como informan desde el Ministerio de Defensa, el objetivo de este programa es la renovación de los sistemas de guerra electrónica para adaptarse a los nuevos requisitos del Estado Mayor de la Defensa.

Indra, en este caso, deberá aportar conjuntos de sistemas desplegables tanto en plataformas del Ejército de Tierra como de la Armada, proporcionando al mismo tiempo "total soberanía y autoridad de diseño".

El Sistema de Combate para Realizar Operaciones en el Ciberespacio (SCOMCE) es otro de los Programas Especiales de Modernización adjudicados a Indra.

Según lo detallan desde Defensa, el SCOMCE estará compuesto por un sistema de coordinación y control, otro sistema de defensa, un sistema de explotación, un sistema de ataque y un sistema de apoyo.

Todos ellos, en conjunto, deben permitir el "planteamiento, la ejecución y el control de operaciones militares en o a través del ciberespacio".

La documentación alude a la aplicación de esta herramienta en los niveles estratégico, operacional y táctico, y establece un valor de 132 millones de euros.

El cuarto Programa Especial de Modernización adjudicado hoy a Indra es el acuerdo marco para el diseño, desarrollo, implementación, operación y mantenimiento de un Cyber Range en Entorno Clasificado (CCR).

Se trata de una tecnología puntera en Europa que permitirá a todas las Fuerzas Armadas ejecutar simulaciones de operaciones conjuntas en el entorno del ciberespacio.

Esto permitirá el entrenamiento y práctica, como si de un campo de maniobras se tratara, en el terreno virtual y con un planteamiento multidominio. Este programa tiene un valor de 57,8 millones de euros.

El quinto de la tarde, por 51 millones, pasa por el diseño, fabricación, calificación, validación, integración, instalación y pruebas de dos Sistemas de Lanzamiento de Misiles de corto alcance.

Dentro de este programa, conocido por SILAEM (Sistema Lanzador Embarcado), Indra desarrollará un modelo stand-alone y otro integrado en el Sistema de Combate de la Armada (SCOMBA).

El SILAEM "tiene por finalidad el dotar de una capacidad de defensa antimisil basada en misiles a varias plataformas de la Armada reclamada desde hace tiempo", señalan desde Defensa.

Los sistemas "deben ser capaces de proporcionar defensa antimisil para los buques en el escenario más desfavorable, constituyendo de este modo un instrumento de defensa y disuasión de acuerdo al plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa de 2025".

El penúltimo de los programas adjudicados a Indra es el Sistema de Combate Terrestre Superior (PAMOV), que tiene como finalidad "orientar y consolidar una línea de desarrollo tecnológico que garantice la disponibilidad de una herramienta de este tipo de altas prestaciones".

"Estará a los futuros escenarios operativos, y con el grado de madurez suficiente para iniciar su obtención en los plazos que aseguren la continuidad de la capacidad acorazada del Ejército de Tierra". El valor del contrato es de 37,2 millones de euros.

En cuanto al séptimo de los contratos, Indra se ha hecho con el proceso de optimización de los medios de simulación de los helicópteros NH-90, por un valor de 11,7 millones de euros.