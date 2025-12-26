Cascos azules españoles en Líbano: Patrullando la 'blue line', también en Navidad

Los militares reciben un intenso entrenamiento antes del despliegue y mantienen la moral alta, considerándose una familia durante su misión lejos de casa.

Unos 200 militares españoles de los casi 700 desplegados en Líbano en la misión de la ONU (UNIFIL) están destacados en las tres posiciones que España tiene asignadas en la 'blue line', a escasos metros de la frontera con Israel, desde donde vigilan los movimientos del Ejército israelí. Una actividad que no decae ni siquiera en Navidad.

En total, el sector este de UNIFIL, ubicado en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, y liderado por España, tiene 12 posiciones a lo largo de unos 50 kilómetros de la línea fronteriza entre Líbano e Israel, ocupadas por militares de India, Indonesia o Nepal, además de los españoles, en rotaciones de dos meses.

En cada una de las tres posiciones de España, denominadas 4-28, 9-64 y 9-66, un número de 'cascos azules' que oscila entre 60 y 70, según las circunstancias, controlan y monitorizan al Ejército Israelí, que exhibe presencia a través de drones que merodean la zona prácticamente a diario.

Los militares se enfrentan en estos momentos a una situación de "calma incierta", porque nunca se sabe exactamente cuando va a parar, y "muy volátil", ya que "está a expensas de muchísimos episodios que en un momento determinado pueden desencadenar un incidente mayor".

Así lo describió el general español Antonio Bernal Martín, jefe del contingente español y que también lidera la brigada multinacional del sector este, durante una reciente visita a la base Miguel de Cervantes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada de periodistas de varios medios, entre ellos EFE.

Un militar en una de las vigilancias conjuntas con los de las Fuerzas Armadas de Libano. Emad

Desde que se acordó el alto el fuego entre Líbano e Israel hace más de un año, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones dentro del territorio libanés que violan la 'blue line', además de dos 'buffer zone', zonas en las que no permite que haya población libanesa, según el general Bernal.

"Ahora mismo la violación permanente de la 'blue line' por parte de Israel es una denuncia que hacemos a diario", señaló.

La teniente Bados, abriendo camino con su unidad

En medio de este escenario llegó a Líbano a finales de noviembre la teniente Pilar Bados formando parte del contingente español. Es la jefa de la Task Force Alfa, la unidad de caballería que opera en el sector este patrullando la 'blue line'.

En convoy, con vehículos tácticos de alta movilidad Vamtac ST5, su unidad vigila tanto rutas principales como secundarias, para evitar bloqueos, explica a EFE la teniente.

La patrulla regresa a la posición 4-28. Emad

Los militares a su mando son los que abren camino y velan para que las carreteras estén en el mejor estado posible por si tienen que ser activados. Además, si hubiera que realizar algún tipo de actuación serían los encargados de escoltar a la unidad de ingenieros, señala.

La unidad que dirige también realiza tareas de vigilancia mediante vuelos en helicóptero para recabar información y apoyar en el tema de inteligencia.

Líbano es su primer despliegue en el exterior y asegura que lo está viviendo de manera "muy intensa" y aprendiendo "muchísimo", tanto de sus superiores como de los soldados que tiene a su cargo.

"Al final todos somos una maquinaria que trabajamos a la par y nos compenetramos unos con otros, así que muy contenta con el trabajo que estoy haciendo", señala Bados, perteneciente a la Brigada Guadarrama, la que aporta la mayor parte de efectivos al contingente español.

Sargento Palomo: mostrar presencia y evitar conflictos

Aún no se ha tenido que enfrentar a ningún incidente "reseñable", aunque reconoce que sí es testigo de movimientos continuos del ejército israelí, "pero nada hostil".

Un contexto que el sargento Diego Palomo, también de la brigada Guadarrama, califica de "calma tensa" y afirma, en declaraciones a EFE, que "todo está yendo según lo previsto". Destinado en el grupo táctico ligero, al igual que la teniente este es su primer despliegue en el exterior.

Junto a sus compañeros patrulla cada día para "mostrar presencia y evitar conflictos". Además, vigilan las vías con el objetivo de encontrar artefactos explosivos sin detonar, armamento o cualquier objeto no identificado.

Solo en una semana los militares del sector este pueden llegar a realizar alrededor de 600 actividades rutinarias, que incluyen también la protección a la población libanesa cuando lo requieren porque "se sienten amenazados", así como apoyo sanitario y veterinario.

Navidades con 'la familia que han elegido'

De cara a la zona de operaciones, los militares reciben en España un entrenamiento específico durante los seis meses previos al despliegue en el que se les prepara para que puedan afrontar cualquier situación que se presente.

"Por eso no nos sorprende nada", asegura la teniente Bados, que explica que reciben charlas y asisten a jornadas de "conciencia situacional" en las que se les advierte de la situación del país, por lo que de antemano saben "perfectamente" a lo que se pueden enfrentar.

Checkpoint conjunto con LAF. Emad

Ambos recalcan que en este primer mes no solo no han perdido la ilusión, sino que siguen "con las mismas ganas o más" de completar los cinco meses que aún les quedan por delante en UNIFIL.

Ni siquiera las fiestas navideñas, que están pasando lejos de sus familias de sangre, pero en compañía de la familia "que hemos elegido", sus compañeros de las Fuerzas Armadas, les resta un ápice de entusiasmo.