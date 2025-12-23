Raytheon suministrará cuatro baterías Patriot a España por 1.445 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Raytheon suministrará cuatro baterías del sistema de defensa antiaérea Patriot a España por 1.445 millones de euros. El contrato incluye radares, lanzadores, estaciones de comando, control y equipos de entrenamiento, y se realiza bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero de Estados Unidos. La colaboración de Raytheon con empresas españolas como Sener refuerza la cadena de suministro y la industria nacional de defensa. Actualmente, España posee tres baterías Patriot adquiridas a Alemania, una de las cuales está desplegada en Turquía bajo bandera de la OTAN.

La empresa Raytheon ha recibido un contrato por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para suministrar cuatro baterías del sistema de defensa antiaérea Patriot a España. El mismo asciende a 1.700 millones de dólares (1.445 millones de euros), según ha informado este martes la compañía.

El acuerdo, negociado a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) del Gobierno estadounidense, incluye radares, lanzadores, estaciones de comando y control y equipos de entrenamiento.

"Raytheon continúa apoyando al Gobierno español y colaborando con su robusta industria de defensa para implementar Patriot", ha destacado Pete Bata, vicepresidente sénior de Global Patriot en Raytheon.

"Modernizar la defensa aérea y antimisiles es vital para la seguridad y la soberanía de España. La colaboración de Raytheon con el gobierno español y la industria local contribuirá a garantizar la preparación ante las amenazas emergentes", ha añadido Bata.

El gigante armamentístico ha destacado que tienen fuertes lazos con la industria española. En este sentido, ha recordado que colabora, por ejemplo, con Sener para el sistema de control electromecánico del misil GEM-T como parte de su red de cadena de suministro global Patriot.

El contrato español se ha sellado tras la solicitud de Alemania, Países Bajos y Rumanía de pedidos de sistemas Patriot adicionales para 2025.

El fabricante ha resaltado que el Patriot es un sistema de defensa aérea y de misiles basado en tierra probado en combate, capaz de defenderse contra misiles de crucero de largo alcance, misiles balísticos tácticos y todo el espectro de amenazas aéreas.

Sistemas Patriot entregados a Ucrania. Ministerio de Defensa de Alemania. Twitter

Con el respaldo de un sistema de mando y control de primera clase, Patriot ha interceptado cientos de amenazas aéreas avanzadas en conflictos a nivel mundial. De esta manera, es la base de la defensa aérea de 19 países.

Actualmente, el Ejército de Tierra posee tres baterías Patriot, con seis lanzadores cada una, capaces de disparar de forma simultánea 20 misiles (cuatro por lanzador), adscritas al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 con base en Marines (Valencia).

Las tres fueron compradas de segunda mano a Alemania, la primera en 2004 y las dos restantes, diez años después, en 2014. Desde 2015, una de ellas se encuentra desplegada de forma permanente en Turquía bajo bandera de la OTAN, en el marco de la misión Active Fence, con el fin de proteger a la ciudad de Adana de posibles misiles balísticos procedentes de Siria.