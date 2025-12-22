La Patrulla Aspa comienza a despedirse del Colibrí con su primera gira por Sudamérica: "Será un hito histórico"

El H135, futuro sustituto del Colibrí, está siendo evaluado para comprobar su capacidad en acrobacias, asegurando la continuidad de la Patrulla Aspa.

Esta gira marcará el adiós del helicóptero EC120 Colibrí en la patrulla, ya que será reemplazado a partir de 2027 por el H135 de Airbus.

La Patrulla Aspa cruzará el océano Atlántico, por primera vez en sus más de 20 años de historia, para exhibir sus habilidades en América del Sur el próximo enero. La gira del grupo acrobático de ala rotatoria español se enmarca dentro de los festejos del Ejército del Aire y del Espacio por el centenario de la hazaña del Plus Ultra, la primera aeronave en unir España con Sudamérica, en 1926.

De esta manera, los cinco helicópteros EC120 que conforman el equipo español aterrizarán en Brasil, Uruguay y Argentina para realizar sendas demostraciones aéreas ante el público local.

"Será un hito histórico, no creo que vaya a volver a vivir algo parecido en la vida", ha señalado a EL ESPAÑOL el capitán Gabriel Navarro de Castro, piloto titular del punto nº1 de la Patrulla Aspa.

Antes de cruzar el charco, no obstante, los Colibrí del Ala 78 -nombre con los que se conoce a los EC120 puertas adentro de la fuerza aérea- realizarán una exhibición en territorio español. Será el próximo 22 de enero en Palos de la Frontera (Huelva), es decir, la fecha y lugar exactos donde, un siglo atrás, inició la expedición del Plus Ultra.

A partir de ahí, según ha detallado De Castro, comenzará "una verdadera odisea". Los helicópteros se trasladarán a la base de Morón de la Frontera (Sevilla), donde serán desmontados para ser embarcados en dos A400M del Ala 31.

Este procedimiento solo se ha realizado anteriormente en el aerotransporte de los Colibrí hasta Canarias, para su participación en el Día de las Fuerzas Armadas, en junio de este año.

En total serán seis las aeronaves que se llevarán hasta Sudamérica, los cinco helicópteros titulares y uno de reserva. La primera exhibición tendrá lugar en Rio de Janeiro, el 28 de enero, y la siguiente será en Montevideo, el 1 de febrero. Tras la exhibición en territorio charrúa, llegará otro momento histórico para los Colibrí: el sobrevuelo del Río de la Plata para unir los 213 kilómetros que separan la capital uruguaya de Buenos Aires.

Colibrí de la Patrulla Aspa EA

"Serán casi dos horas de vuelo y, como el EC120 es un helicóptero monomotor, nos dará cobertura SAR una unidad de Uruguay o de Argentina en caso de que falle algo o si caemos al agua", ha explicado el capitán del Ejército del Aire. La actuación en Buenos Aires está programada para el 4 de febrero y desde allí se retornará a España.

La Patrulla Aspa está integrada por 30 militares: diez pilotos titulares, cuatro reservas, 12 mecánicos y cuatro personas de apoyo. Actualmente, todos ellos están inmersos en los preparativos para el despliegue en Sudamérica, especialmente en los temas relacionados con la logística.

Asimismo, los pilotos prevén intensificar los entrenamientos. Normalmente, fuera de la temporada estival, donde tienen lugar el grueso de los festivales aéreos, estos se reducen a uno cada aproximadamente 15 días, pero de cara a esta gira internacional ya tienen programado ensayos el próximo 16 y 20 de enero.

De Castro ha explicado que los entrenamientos de la Patrulla Aspa dependen mucho de la demanda de los cursos de enseñanza, dado que todos los pilotos del grupo acrobático son instructores de la Escuela Militar de Helicópteros (EMH), con sede en el Ala 78 de la base aérea de Armilla (Granada).

Colibrí de la Patrulla Aspa EA

A su vez, el EC120 es la aeronave en la que aprenden a volar los futuros aviadores tanto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"El Colibrí es ideal para el aprendizaje en vuelo de helicóptero. Destaca por ser muy ligero y su turbina y tiene aproximadamente unos 500 caballos de fuerza, lo que lo vuelve muy maniobrable", ha señalado De Castro. Estas características lo hacen idóneo también para las acrobacias aéreas.

Adiós al Colibrí

Sin embargo, el EC120 tiene los días contados en el Ejército del Aire y, previsiblemente, el próximo despliegue en Sudamérica será el primero y último que la Patrulla Aspa lleve a cabo con este helicóptero.

A partir de 2027, el Ala 78 comenzará a recibir los H135 que el Ministerio de Defensa ha contratado con Airbus en el marco del Programa Nacional de Helicópteros. Estas unidades -un total de 12- reemplazarán la actual flota de 14 EC120, incluidos los que se emplean para las exhibiciones aéreas.

Helicópteros EC120 Colibrí de la Patrulla Aspa EA

Ante la consulta de este periódico, desde la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa han confirmado que la Patrulla Aspa deberá adaptarse al H135, dado que sería muy costoso e implicaría un esfuerzo logístico muy grande mantener un reducido número de Colibrí solo para el grupo acrobático.

En la Patrulla Aspa son conscientes de esta realidad y saben que su futuro está ligado al H135. Al respecto, De Castro ha asegurado que están estudiando la capacidad de este helicóptero, ya en servicio en el Ala 78, para hacer acrobacias.

Los miembros del equipo de ala rotatoria no quieren que les suceda lo mismo que a la Patrulla Águila, desactivada desde el pasado junio tras la baja de servicio de los aviones C-101, sustituidos por los Pilatus PC-21 como principal sistema de adiestramiento en la Academia General del Aire.

"Somos la única patrulla acrobática de helicópteros del mundo, sería una lástima perder algo así. Yo espero que esto continúe para toda la vida. Conseguir continuar con el H135 sería un hito súper importante, pero hasta que no esté probado y certificado no lo sabemos", ha afirmado el capitán del Ejército del Aire.

Helicópteros Colibrí de la Patrulla Aspa EA

Por su parte, desde Airbus han asegurado que, pese a ser una aeronave bimotor y más pesada, el H135 "está perfectamente capacitado en maniobrabilidad y técnicamente para hacer lo mismo" que los Colibrí.

"De hecho, el rotor del H135 es rígido, por lo que para las maniobras es más eficaz", ha destacado a EL ESPAÑOL José María Rubio, director de Relaciones Institucionales de Airbus Helicopters en España.

En este sentido, De Castro ha subrayado que si bien ya se han realizado algunas maniobras con el H135 de forma individual todavía "falta probarlo en vuelo en formación para ver cómo se comporta". Ese momento ya llegará, pero, ahora mismo, todos los esfuerzos están puestos en la gira por Sudamérica.