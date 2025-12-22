Estonia encarga 6 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes surcoreanos "Chunmoo" por 290 millones de euros

Estonia reforzará de forma significativa su capacidad de ataque de largo alcance con la adquisición de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) surcoreanos Chunmoo, un contrato valorado en casi 290 millones de euros.

Estos sistemas de misiles permiten alcanzar objetivos situados hasta a 290 kilómetros en territorio enemigo, ampliando de manera notable el poder disuasorio del país báltico.

Según informó el Ministerio de Defensa estonio, los seis lanzadores, fabricados por la empresa Hanwha Aerospace, serán entregados en la segunda mitad de 2027. El precio de adquisición incluye tres tipos de sistemas de misiles, así como apoyo operativo, formación y las modificaciones necesarias para adaptarlos a las condiciones locales y a la legislación de tráfico de Estonia.

El Chunmoo es el sucesor del sistema K136 Kooryong y se presenta como una alternativa versátil y potente al HIMARS estadounidense.

Desarrollado por Hanwha Defence, el K239 Chunmoo es una de las plataformas más potentes en el mercado internacional. Capaz de lanzar cohetes guiados y misiles tácticos de largo alcance, este sistema ha seducido ya a países como Polonia.

Su principal rasgo distintivo son los dos contenedores modulares, que permiten cargar y lanzar simultáneamente distintos tipos de cohetes o misiles, desde proyectiles no guiados con un alcance de 36 kilómetros hasta misiles tácticos guiados por GPS de largo alcance, de hasta 300 kilómetros.

Esta configuración ofrece una elevada flexibilidad operativa y una capacidad de respuesta rápida en el campo de batalla.

“Dado que los lanzacohetes múltiples son muy valiosos desde el punto de vista de la capacidad militar, me complace enormemente que ahora podamos adquirir el Chunmoo surcoreano, además del HIMARS estadounidense, y mejorar así significativamente la capacidad de disuasión y defensa tanto de Estonia como de toda la OTAN”, declaró el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Chunmoo es un sistema de última generación diseñado para combinar gran movilidad con una potencia de fuego rápida y precisa.

El contrato con Hanwha Aerospace también contempla un retorno industrial para Estonia. “Como parte del acuerdo, la empresa invertirá una quinta parte del coste total del contrato de adquisición en la industria estonia", explicó Katri Raudsepp, directora general en funciones del Centro Estatal de Inversiones en Defensa (RKIK).

"La inversión inicial debería reportar entre 40 y 60 millones de euros a las empresas de la industria de defensa estonia en un plazo de diez años”, aseguró.

Sistemas estadounidenses HIMARS

Esta compra se suma a la decidida modernización militar emprendida por Estonia tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

En el verano de 2022, el país adquirió seis sistemas estadounidenses HIMARS y munición asociada por un valor de hasta 500 millones de dólares, sistemas que fueron entregados en abril.

Miembro de la OTAN y de la Unión Europea y fronterizo con Rusia, el país báltico más septentrional también ha reforzado su artillería convencional.

En 2025 recibió seis obuses autopropulsados K9 Thunder adicionales de fabricación surcoreana, lo que eleva a 18 el número total de estos sistemas en servicio en las Fuerzas de Defensa de Estonia.