El Ejército del Aire bautiza 'Saeta II' a la futura versión española del avión entrenador turco Hürjet

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército del Aire ha bautizado como 'Saeta II' a la versión española del avión entrenador turco Hürjet, que reemplazará a los actuales F-5. Está previsto recibir los primeros 'Saeta II' en 2028, con entregas hasta alcanzar 30 unidades inicialmente, dentro de un programa total de 45 aparatos. El proyecto, valorado en 3.120 millones de euros, incluye la adaptación de los Hürjet a los requisitos españoles en la factoría de Airbus y la participación de varias empresas nacionales. El Hürjet es un avión supersónico de entrenamiento con cabina doble, velocidad máxima de 1.700 km/h, techo de servicio de 13.700 metros y avanzados sistemas de simulación y sensores.

Saeta II. Ese es el nombre escogido por el Ejército del Aire y del Espacio para designar a su futuro avión entrenador, según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa. La nueva aeronave estará basada en la plataforma Hürjet, diseñada por la empresa aeroespacial turca TAI, la cual será adaptada a los requerimientos de la fuerza aérea.

De esta manera, el avión que reemplazará a los actuales F-5 como plataforma de adiestramiento de los pilotos de combate españoles coge su nombre del primer sistema a reacción de diseño y fabricación por la industria nacional: el HA-200 Saeta, desarrollado por la desaparecida Hispano Aviación.

De acuerdo al cronograma que manejan desde el departamento que lidera Margarita Robles, los primeros Saeta II serán recepcionados en 2028 y las entregas se extenderán durante dos años hasta alcanzar, en una primera fase, las 30 unidades. No obstante, el Programa Especial de Modernización (PEM) aprobado por el Gobierno abarca un total de 45 aparatos.

Este proyecto, valorado en 3.120 millones de euros, implica que los Hürjet -ahora Saeta II- se producirán en las instalaciones de TAI y, posteriormente, se someterán a un proceso de conversión en la factoría de Airbus en España. Estos trabajos se centrarán en la adaptación de las plataformas a las necesidades del Ejército del Aire, apoyo inicial y capacitación para poder dar soporte durante todo el ciclo de vida de los aparatos adquiridos.

Durante esta conversión, se integrarán "equipos con mayores prestaciones desarrollados por la industria nacional española, así como la actualización del Sistema de Entrenamiento Integrado", según se reflejó en el BOE a finales del pasado septiembre.

Más allá del gigante aeroespacial, otras empresas del sector nacional de la defensa también estarán involucradas en este programa. Entre ellas, Aciturri, Aernova, Aertec, Airbus, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, ITP, Grupo Oesía, Orbital y Sener.

Características del avión turco

El Hürjet es un avión de entrenamiento supersónico de altas prestaciones, diseñado para recrear con gran precisión las condiciones del combate aéreo moderno y dotado de notables capacidades técnicas.

Su desarrollo comenzó en agosto de 2017, aunque su presentación pública se produjo un año después, durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido. Actualmente continúa en fase de desarrollo, en un punto muy avanzado, y en abril pasado efectuó su primer vuelo supersónico.

Uno de los rasgos característicos del Hürjet es su cabina doble, preparada para piloto e instructor, junto con un único motor. El fabricante turco resalta además que se trata de una plataforma de nueva generación, equipada con un puesto de mando propio de las aeronaves más modernas. Sus dimensiones son de 13,6 metros de largo, 9,5 metros de envergadura y 5,1 metros de altura.

Gracias a su único motor, el caza alcanza una velocidad máxima de 1.700 kilómetros por hora —equivalente a 1,4 veces la velocidad del sonido— a una altitud de 4.500 metros. No obstante, el fabricante establece un techo de servicio de 13.700 metros, una autonomía de 2.222 kilómetros y una capacidad de carga de 2.721 kilogramos.

El avión incorpora además sensores avanzados y un sistema de simulación de última generación, lo que le permite adaptarse a misiones de ataque ligero, patrullaje aéreo y apoyo cercano.