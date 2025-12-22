Defensa adjudica los dos programas de obuses autopropulsados a la UTE de Indra y EM&E por 7.200 M

El programa incluye la adquisición de 128 obuses de cadenas y 86 de ruedas, apostando por plataformas como el K9 Thunder y el Rheinmetall HX3 sobre camión MAN.

Indra liderará el desarrollo de la barcaza y EM&E el módulo de artillería; el modelo preferido para el obús de cadenas es el K9 Thunder, con transferencia tecnológica.

Los nuevos sistemas sustituirán a los obuses M109 del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, con un enfoque en la modernización y nacionalización.

Defensa adjudica a la UTE formada por Indra y EM&E dos programas de obuses autopropulsados por 7.200 millones de euros.

Tan solo unos días después de adjudicarse el contrato para la fabricación de 32 vehículos lanzapuente a Indra, hoy ha sido el turno de dos de los principales programas de modernización del Ministerio de Defensa: los obuses autopropulsados de cadenas y de ruedas.

En este caso, Indra forma una unión temporal de empresas (UTE) con EM&E (antes conocida como Escribano Mechanical and Engineering), quienes se encargarán de llevar el desarrollo y la fabricación de ambas plataformas.

La adjudicación, realizada por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), explica que esta UTE "es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico".

Ambos proyectos tienen el objetivo de sustituir a los obuses M109 del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina y están dotados de 4.516 millones, para el ATP Cadenas, y de 2.686 millones de euros, para el ATP Ruedas.

"Con este sistema se persigue contar con medios apropiados con el alcance, precisión y movilidad suficientes y con reducidos tiempos de entrada y salida de posición, de forma que reduzcan el tiempo de permanencia en los asentamientos y garanticen su capacidad de supervivencia", señalan desde Defensa.

Dentro del reparto de tareas, Indra se encargará de la barcaza y EM&E del módulo de artillería para ambos programas.

En cuanto al obús de cadenas, fuentes del programa confirmaron a EL ESPAÑOL que el modelo preferido es el K9 Thunder, desarrollado en Corea del Sur.

K9 Thunder MKFI

Estas mismas fuentes explicaron que el objetivo es tomar como base el vehículo coreano, pero con un importante trabajo de desarrollo propio, además de la fabricación.

Una parte esencial del programa pasa por la "nacionalización y la transferencia tecnológica", explican.

Ambos puntos se han tenido muy en cuenta para comenzar a trabajar en el vehículo blindado y la compañía surcoreana Hanwha Defence está abierta a ello.

El objetivo de Indra es obtener la "autoridad de diseño". Eso supondría una transferencia tecnológica completa para la barcaza con la que llevar a cabo la fabricación nacional en las instalaciones de El Tallerón, ahora renombradas como Indra Gijón.

Asimismo, esta autoridad de diseño abre la puerta a la integración de otros subsistemas, como pueda ser el sistema de combate, telecomunicaciones o sensórica, que podrían recaer en otras compañías españolas.

Dentro del ATP Cadenas, se establece la adquisición de 128 obuses autopropulsados, 128 vehículos de municionamiento, 21 vehículos de recuperación, 48 para puesto de mando para el Ejército de Tierra y 11 en configuración para la Infantería de Marina de la Armada.

Siguiendo el esquema planteado para el programa, "España tendría un diseño propio con una solución propia para el ATP de Cadenas", apuntan las mismas fuentes, y se abre la posibilidad de exportación a otras naciones igualmente necesitadas de sustitución de sus obuses autopropulsados.

Sobre el modelo de obús autopropulsado sobre ruedas, fuentes del programa también explicaron a EL ESPAÑOL que el Ejército de Tierra se inclina por una plataforma tipo camión y no sobre una barcaza blindada.

Rheinmetall HX3, uno de los vehículos mejor posicionados para el ATP Ruedas Rheinmetall

El proyecto del obús sobre ruedas consta de un total de 86 obuses, 86 vehículos de municionamiento, 14 dedicados a la recuperación y 7 para labores de mantenimiento. Además, también recoge otros equipos de mantenimiento y simuladores.

Las fuentes del programa ATP Ruedas consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que el Rheinmetall HX3 es el vehículo actualmente mejor valorado para el programa.

Se trata de un desarrollo que emplea una plataforma modular que permite configuraciones desde 4x4 a 10x10. Sin embargo, la elección del Ejército de Tierra se inclina actualmente por la disposición 10x10.

"Ahora mismo, la mejor opción es MAN", han afirmado las mismas fuentes. Esta marca de camiones es la que usa Rheinmetall como base para el HX3 antes mencionado.