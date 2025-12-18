Telespazio Ibérica inicia la campaña de pruebas con HAPS en Canarias con el objetivo de volar en la estratosfera en 2026

Como un vehículo a medio camino entre un dron y un satélite, los High Altitude Platform System —más conocidos como HAPS— van tomando terreno en un nuevo concepto de vuelo estratosférico de alta persistencia.

Dentro de todo el panorama europeo, España cuenta con una importante ventaja que se ha ido articulando en los últimos años a través de proyectos como el estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura.

En cuanto al prisma privado, Telespazio Ibérica —joint venture en España de la italiana Leonardo y la francesa Thales— ha apostado igualmente por esta tecnología incipiente, y acaba de conseguir un importante hito para esta industria.

Según han explicado en un comunicado, las autoridades aeronáuticas españolas ENAIRE y AESA concedieron a Telespazio la primera autorización en Europa para realizar un vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance empleando un HAPS.

Esta autorización por parte de los organismos de navegación aérea españoles "es el resultado de un complejo proceso de preparación, liderado por Telespazio Ibérica, apoyado por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), Murzili y MIRA Aerospace", señalan.

La operación se integra dentro del proyecto ISSEC, que la propia Telespazio Ibérica desarrolla en colaboración con Pegasus Aero Group, con la que mantiene una UTE en el Parque Tecnológico de la isla canaria "para la lucha contra los incendios de sexta generación".

La aeronave elegida, diseñada y fabricada por la emiratí MIRA Aerospace, despegó desde las instalaciones majoreras el pasado viernes en un vuelo de prueba con el fin de validar la tecnología.

Apus Neo 18 en vuelo MIRA Aerospace

El HAPS Apus Neo 18, como así se denomina el modelo de HAPS, tiene 18 metros de envergadura por 12 metros de longitud y pesa algo más de 45 kilogramos.

Durante el vuelo mantuvo una altitud máxima de 2.000 pies (610 metros) con el propósito de probar la tecnología, aunque el objetivo es ir avanzando en vuelos cada vez más largos a mayor altura.

Tal y como apuntan desde Telespazio Ibérica, a lo largo de los próximos días, se unirá a estos vuelos el globo estratosférico del grupo alemán TAO.

Ambas plataformas "sobrevolarán la isla de Gran Canaria para monitorizar el territorio y poder obtener información en el marco de prevención y gestión de incendios forestales", aseguran.

"El proyecto se enmarca en el programa Canarias Geo Innovation 2030, impulsado por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, dentro de la Estrategia Aeroespacial de Canarias y del Programa Complementario de Biodiversidad del Ministerio de Ciencia", con financiación de la Comisión Europea.

Una de las particularidades que señalan desde Telespazio Ibérica es que "nadie antes en Europa había pedido un permiso de este tipo". Lo que supone un hito para la industria española y un paso muy importante para la integración de los HAPS en la navegación aérea.

"Los resultados que se obtengan a lo largo de este periodo de vuelos permitirán a los responsables del Parque Tecnológico de Fuerteventura valorar qué tipo de datos se pueden recoger con estos HAPS", apuntan.

Así como "comprobar que estas soluciones funcionan correctamente y que son útiles para los usuarios, principalmente para servicios de emergencias".

Objetivo: la estratosfera

En una fase inicial, conforme a los requisitos impuestos por AESA y ENAIRE, la operación se estructurará en vuelos segmentados que "permitan validar progresivamente cada tramo".

De este modo, estas primeras misiones irán incrementando gradualmente la altitud de vuelo hasta alcanzar los 16.000 pies (4.800 metros), con previsión de llegar a una duración de 48 horas de vuelo ininterrumpido.

En una fase posterior y tras operaciones previstas para las próximas semanas, estos vuelos culminarán con el acceso a la estratosfera durante el primer semestre de 2026. El convenio de la comunidad científica establece el límite inferior en los 12.000 metros.

"El objetivo de estos primeros vuelos es, además, validar, la tecnología desarrollada por Telespazio Ibérica y los datos que se envían en tiempo real en forma de fotos y de vídeos al Centro de Geoinformación (GIC) del parque tecnológico", apuntan.

HAPS Apus Neo 18 Telespazio Ibérica

Los pseudosatélites HAPS cuentan con una serie de características que los convierten en "una herramienta muy útil en este tipo de proyectos y que les dan ciertas ventajas frente a los satélites", aseguran.

Por ejemplo, pueden volar hacia un lugar seleccionado, pueden permanecer en vuelo sobre un mismo sitio durante semanas o enviar fotos y vídeos de la zona en tiempo real, incluso durante la noche al equipar sensores infrarrojos.

"De esta manera, están preparados para apoyar la gestión de incendios forestales, desde la prevención hasta el seguimiento y la monitorización de daños una vez extinguidos los fuegos", pero ese es solo un campo de todas las aplicaciones.

Los HAPS también pueden ser plataformas aéreas especializadas en el ámbito de la defensa, gracias precisamente a la multitud de sensores que pueden equipar.

Algunos ejemplos son la vigilancia fronteriza, de infraestructuras críticas, recabar información para inteligencia o servir como refuerzo de nodos o repetidores de comunicaciones próximos que necesiten estar desplegados durante días o semanas.