Estados Unidos penetra en el espacio aéreo de Venezuela con cazas F-18, drones y aviones de alerta temprana

A pesar del refuerzo del sistema de vigilancia venezolano, las incursiones militares de EEUU continúan y suponen una provocación para el gobierno de Nicolás Maduro.

El portaviones USS Gerald R. Ford sirve como base de operaciones para estas misiones, protegido por otros buques de guerra y con apoyo de cazas basados en el Caribe.

Las aeronaves estadounidenses, en ocasiones visibles en servicios de rastreo público, han sobrevolado regiones estratégicas como el Golfo de Venezuela y las cercanías de Caracas.

Estados Unidos ha incrementado incursiones de cazas F/A-18, drones y aviones de alerta temprana en el espacio aéreo de Venezuela.

El cerco militar de Estados Unidos va cerrándose sobre Venezuela.

Las incursiones de aeronaves comandadas desde el Pentágono al espacio aéreo venezolano han pasado de anécdota —casi como globos sonda— a ser numerosas, y sin una aparente respuesta por parte de Caracas.

Hace varias semanas, un número no desvelado de cazas F/A-18 de la Armada estadounidense entraron al área de control aéreo de Venezuela en varias ocasiones.

Fueron incursiones de corta duración sin alejarse de los límites del espacio aéreo de algunas de las regiones más importantes del país como el Golfo de Venezuela, la ciudad de Maracaibo o incluso Maiquetía, relativamente cerca del aeropuerto de Caracas.

La Fuerza Armada Bolivariana fue incapaz de repeler las incursiones. Y el Pentágono decidió doblar su apuesta.

Desde principios de diciembre, con una frecuencia alta —la última ocasión, ayer mismo—, aeronaves de guerra estadounidenses sobrevuelan el espacio aéreo de Nicolás Maduro.

Drones de todos los tipos y capacidades, aviones de guerra electrónica o los dedicados a la alerta temprana son algunos ejemplos de los sistemas desplegados. O al menos los que se han dejado ver.

Captura de pantalla con varios aviones estadounidenses en espacio aéreo de Venezuela Flightradar24

Uno de los aspectos más destacados de estas incursiones es que aparecen en las páginas web y aplicaciones dedicadas al seguimiento de aviones, como Flightradar24.

Los aviones militares, por su propia naturaleza, pueden mostrarse u ocultarse de estos servicios online a demanda por motivos de seguridad.

El hecho de que hayan decidido exponer las incursiones a la vista de todo el mundo puede significar una provocación más a Maduro y a su cúpula militar.

Un actor clave de todas estas operaciones es el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de toda la flota estadounidense, que sirve de punta de lanza de la proyección de capacidades aéreas de los norteamericanos.

Desde una ubicación no desvelada y estrictamente protegido por otros buques de guerra, el Gerald R. Ford sirve de base aérea flotante e itinerante, adaptándose a las necesidades de la misión.

Además, se han identificado algunos cazas basados en emplazamientos caribeños como Puerto Rico y, ayer, Trinidad y Tobago anunció la total colaboración con EEUU en este aspecto.

Los aviones de guerra electrónica identificados son los F-18 Growler, que vuelan en la región con los indicativos Grizzly 1 y Grizzly 2.

Según aparece en Flightradar24, estos Grizzly siempre han estado acompañados por F/A-18 convencionales en su versión naval, mucho más capaces en términos de ataque y defensa que los Growler de guerra electrónica.

Los F/A-18 de la US Navy vuelan con el indicativo Rhino y con numeración variada en la región.

Unas cuantas millas mar adentro, la Armada estadounidense también ha desplegado el Northrop Grumman E-2D Hawkeye. Se trata de un avión de alerta temprana especialmente enfocado en la detección de otros activos aéreos.

En cuanto a los drones militares, se han identificado en varias ocasiones a los MQ-4C Triton, especializados en vigilancia marítima.

Siguiendo con este escenario, desde la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU se advierte de una "situación potencialmente peligrosa" para las aeronaves que operan en la región.

Este pasado domingo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que el país ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, sin que ello surtiera efecto en las incursiones estadounidenses.

“Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación”, añadió.