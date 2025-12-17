Finlandia presenta su primer caza F-35A y da un salto generacional en su poder aéreo

Finlandia recibirá su primer F-35A en 2026 y planea adquirir un total de 64 aeronaves, conformando la mayor flota de este modelo en el norte de Europa.

Finlandia ha presentado oficialmente su primer caza F-35A Lightning II, en una ceremonia celebrada en la planta de producción de Lockheed Martin en Fort Worth, que simboliza el inicio de una nueva etapa para la Fuerza Aérea finlandesa y refuerza, al mismo tiempo, los lazos estratégicos transatlánticos en el marco de la OTAN.

“Finlandia es miembro de la OTAN y está comprometida a actuar como un proveedor de defensa fiable en el flanco norte”, subrayó el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Además destacó la fuerte apuesta del país por las capacidades industriales nacionales a través de la participación industrial en el programa: “Creemos que nuestra inversión y una industria de defensa altamente capacitada pueden aportar valor al programa F-35 no solo a nivel local, sino también global”.

Desde el punto de vista operativo, la Fuerza Aérea finlandesa considera al F-35 un multiplicador de capacidades clave. “En el entorno operativo de Finlandia, la supervivencia, la letalidad y la cooperación son imperativas”, afirmó el mayor general Timo Herranen, comandante de la Fuerza Aérea.

El F-35 se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la interoperabilidad entre aliados. El programa reúne a 20 naciones —13 de ellas europeas— y la aeronave ya opera en 16 fuerzas armadas de todo el mundo.

En Finlandia, la llegada del F-35 marcará un salto cualitativo en la integración de las distintas ramas de sus Fuerzas de Defensa y en la conexión entre sus capacidades en todos los dominios operativos. El resultado, señalan fuentes del programa, será “una conciencia situacional más amplia, compartida y precisa, tanto para Finlandia como para sus aliados en la OTAN”.

“El F-35 sigue demostrando su capacidad para disuadir amenazas y prevalecer en combate”, señaló Greg Ulmer, presidente de Lockheed Martin Aeronautics. “Proporcionará a la Fuerza Aérea finlandesa una ventaja decisiva para proteger el país y reforzar la cooperación aliada en la región nórdica y más allá.

El programa sustenta una potente red de disuasión integrada que impulsa la cooperación, la fortaleza industrial y la seguridad compartida”.

La industria finlandesa forma parte de la red global de más de 1.900 proveedores del F-35. Lockheed Martin colabora con más de 30 empresas e instituciones académicas en Finlandia, a las que transfiere tecnologías avanzadas y conocimiento especializado, contribuyendo al desarrollo del sector aeroespacial del país.

El primer avión será entregado a la Fuerza Aérea finlandesa a comienzos de 2026 y volará a la base aérea de Ebbing, en Arkansas, donde se realiza el adiestramiento de pilotos del F-35A. El programa finlandés contempla la adquisición de 64 aeronaves, que conformarán la mayor flota de F-35 del norte de Europa.

Las primeras unidades llegarán a Finlandia el próximo año.

Un programa en plena madurez

En la actualidad, más de 1.270 F-35 están operativos en todo el mundo y la flota ha superado el millón de horas de vuelo. El caza, ya probado en combate, opera desde 50 bases en distintos continentes, incluidas diez naciones que lo emplean desde su propio territorio.

En un contexto de modernización militar y obsolescencia de plataformas heredadas, el F-35 se consolida como una pieza clave para garantizar la superioridad aérea durante las próximas décadas.