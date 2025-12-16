Trinidad y Tobago se alinea con Washington y permitirá el tránsito de aviones militares de EEUU por su aeropuerto

Un helicóptero MH-60S Knighthawk se prepara para aterrizar en el portaaviones USS Gerald R. Ford. US Navy

Las claves nuevo Generado con IA Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses por su aeropuerto, alineándose con la estrategia de Washington en el Caribe. El país insular es clave para la presión de EEUU sobre el gobierno de Maduro, por su proximidad a Venezuela y su infraestructura aeroportuaria. La cooperación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos incluye entrenamiento militar conjunto, vigilancia y lucha contra el narcotráfico. El gobierno trinitense asegura que los vuelos militares estadounidenses serán de carácter logístico, con escalas de corta duración para reabastecimiento y rotación de personal.

La presión de Estados Unidos sobre Venezuela continúa incrementándose de forma sostenida. La región sur del Caribe se ha convertido en una olla a presión con un importante despliegue militar comandado desde la Casa Blanca mientras se reclama la cabeza de Maduro y del resto de la cúpula de su Gobierno.

Esta misión, que lleva ya más de tres meses desarrollándose, necesita de una importante infraestructura y de apoyos logísticos por parte de los aliados de Washington D.C., entre ellos el de Trinidad y Tobago.

A muy escasas millas de la costa venezolana, este país insular resulta clave para la estrategia de presión estadounidense sobre Maduro, que ve cómo tiene a las tropas de Trump más cerca que nunca.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma el compromiso de Trinidad y Tobago con la cooperación sostenida con los Estados Unidos de América para promover la seguridad, la protección y la estabilidad regionales", según una nota oficial publicada.

Gracias a esta alianza, aseguran desde el Ministerio del país caribeño, Trinidad y Tobago se ha beneficiado de entrenamiento militar conjunto, capacidades de vigilancia mejoradas y esfuerzos de colaboración que han contribuido a la interdicción de narcóticos ilegales por valor de millones de dólares.

También apuntan a que la embajada de EEUU en el país "ha apoyado el desarrollo nacional a través de iniciativas educativas, incluidas donaciones de equipos escolares y proyectos de mejora de infraestructura", aseguran.

Continuando con esta línea de cooperación militar plena, el Ministerio de Relaciones Exteriores "ha otorgado autorizaciones para que aeronaves estadounidenses transiten por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas".

El Aeropuerto Internacional de Piarco está situado a escasos 60 kilómetros de territorio venezolano y a unos 600 de Caracas, siendo el punto oriental más próximo desde donde pueden efectuar operaciones las aeronaves militares estadounidenses.

En la zona inmediatamente al norte de Venezuela existen otros emplazamientos como Aruba, Curazao y Bonaire, los tres territorios de Países Bajos y con infraestructura aeroportuaria.

Regresando a Trinidad y Tobago, desde el mismo Ministerio aseguran que "Estados Unidos ha informado de que estos movimientos son de carácter logístico, lo que facilita el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal".

En la misma nota de prensa se hace referencia al tránsito de aeronaves, no de su estancia o pernocta de forma más o menos sostenida, lo que puede dar pistas sobre el uso de las instalaciones aeroportuarias para escalas de corta duración.