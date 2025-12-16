Grecia adquiere el lanzacohetes Puls, el sistema en el que se basaba el Silam español antes del veto a la tecnología israelí

Las claves nuevo Generado con IA Grecia prevé firmar un contrato con Elbit Systems para adquirir el sistema de artillería de cohetes Puls, con un presupuesto de unos 650 millones de euros. El sistema Puls, de origen israelí, tiene un alcance de hasta 300 km y será empleado para reforzar la defensa en la frontera noreste con Turquía y las islas del Egeo. Atenas sigue el ejemplo de Alemania, Países Bajos y Dinamarca, que también han optado por el Puls frente a alternativas como el Himars estadounidense. España descartó finalmente el Puls para su sistema Silam debido al veto a la tecnología israelí, lo que ha obligado a buscar un nuevo diseño base.

Grecia se sumará próximamente al grupo de países europeos que han optado por el sistema de artillería de cohetes Puls de origen israelí. Así lo ha confirmado este martes Elbit Systems, fabricante del lanzacohetes, que ha indicado que prevé cerrar "un contrato por un importe significativo" en las próximas semanas.

Si bien la empresa israelí no ha detallado el valor del acuerdo, el presupuesto aprobado por el Parlamento Helénico asciende a cerca de 650 millones de euros, según han confirmado fuentes militares a Reuters.

Desde Elbit han explicado que la rúbrica del contrato todavía está pendiente de las últimas negociaciones comerciales con el Ministerio de Defensa griego, que desea que algunos componentes del Puls sean construidos localmente.

El sistema israelí tiene un alcance de hasta 300 km y el Gobierno griego lo quiere para proteger su frontera noreste con Turquía y las islas del Egeo.

De esta manera, Atenas sigue los pasos de otros países de la UE, como Alemania, Países Bajos y Dinamarca, que han escogido al Puls por encima de otras alternativas, como el lanzacohetes Himars de Estados Unidos.

En un principio, España también había seleccionado al Puls como diseño base para el futuro sistema Silam, cuyo desarrollo ha recaído en las compañías EM&E Group y Rheinmetall Expal Munitions.

Sin embargo, el programa para dotar de un lanzacohetes al Ejército de Tierra se encuentra paralizado tras el veto del Gobierno español a la tecnología militar procedente de Israel, lo que incluso ha obligado a Defensa a cancelar el contrato original. Actualmente, las compañías involucradas están en la búsqueda de un nuevo diseño base para el Silam, una vez anulada la vía israelí.

Características del Puls

Elbit destaca que el Puls una solución integral y rentable capaz de lanzar cohetes no guiados, municiones guiadas de precisión y misiles de diversos alcances.

Este lanzacohetes, asegura su fabricante, es totalmente adaptable a las plataformas con ruedas y orugas existentes, lo que permite una reducción significativa de los costes de mantenimiento y formación.

El Puls cuenta con dos pods, cada uno diseñado para un tipo de cohete específico: el Accular de 122 mm (18 cohetes) con un alcance de hasta 35 km, el Accular 160 mm (10) con un alcance de hasta 40 km, el Extra (4) con un alcance de hasta 150 km y el Predator Hawk (2) con un alcance de hasta 300 km.