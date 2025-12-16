BAE Systems logra un contrato de 118 millones de euros para modernizar el destructor "USS Forrest Sherman"

El USS Forrest Sherman, en servicio desde 2006, es un buque clave por su capacidad para enfrentar amenazas aéreas, submarinas y de superficie, destacando en misiones de escolta y defensa.

El proyecto forma parte del programa Navy Depot Modernization Period de la US Navy, que pretende actualizar y mantener operativa su flota de superficie.

La modernización incluye trabajos en el casco, sistemas de mando y control, zonas de ingeniería y habitabilidad, y busca extender la vida útil del buque.

La US Navy ha adjudicado a BAE Systems un contrato valorado en 123 millones de dólares, ampliable hasta 139 millones (unos 118,22 millones de euros), para acometer una modernización integral del destructor USS Forrest Sherman (DDG 98), uno de los buques más avanzados de la clase Arleigh Burke.

La actualización forma parte del programa Navy Depot Modernization Period (DMP), con el que la Armada estadounidense busca extender la vida útil y mejorar las prestaciones de sus navíos de superficie.

Los trabajos se realizarán en el astillero de BAE Systems en Norfolk (Virginia) a partir de febrero de 2026. Durante aproximadamente un año, equipos de ingenieros y técnicos se encargarán de preservar el casco, reacondicionar las áreas de ingeniería, modernizar los sistemas de mando y control y renovar las zonas de habitabilidad de la tripulación, con el objetivo de alargar la vida útil y mejorar las capacidades del buque.

Se espera que el proyecto concluya a comienzos de 2027, tras lo cual el destructor podrá reincorporarse a la flota con estándares tecnológicos actualizados.

“Será un proyecto de gran envergadura que se suma a nuestras recientes modernizaciones bajo el programa DMP”, señaló David M. Thomas Jr., vicepresidente y gerente general de BAE Systems Maritime Solutions Norfolk. “Nuestro trabajo permitirá que el Forrest Sherman siga aportando capacidades críticas a la flota durante muchos años”.

La compañía ya completó una modernización similar del USS Nitze (DDG 94), en junio de 2024, y mantiene en marcha otros cinco proyectos de reparación naval. El contrato subraya la importancia del programa Arleigh Burke, la columna vertebral de la flota de destructores estadounidenses desde los años 90.

Un buque con legado

El USS Forrest Sherman es mucho más que un simple destructor: encarna la tradición y la evolución tecnológica de la Marina de Estados Unidos. En servicio desde 2006, es el 48º buque de la prolífica y respetada clase Arleigh Burke, considerada la columna vertebral de la flota de superficie por su equilibrio entre capacidades ofensivas, defensivas y de apoyo a operaciones conjuntas.

Diseñado para operar en escenarios complejos, puede enfrentarse a amenazas aéreas, misiles balísticos y de crucero, submarinos y objetivos en tierra, lo que lo convierte en una plataforma clave en misiones de escolta, defensa de grupo de combate y presencia disuasoria en mares estratégicos.

Su nombre rinde homenaje al almirante Forrest P. Sherman, jefe de Operaciones Navales entre 1949 y 1951, una figura destacada en la transición de la Armada hacia la era de la posguerra y el inicio de la Guerra Fría.

Mucho antes del actual destructor, otro buque ya llevó su nombre, el USS Forrest Sherman (DD 931), activo desde finales de los años 50, lo que subraya la continuidad de este legado en la historia naval estadounidense.

Esta conexión entre pasado y presente refuerza la carga simbólica del buque: cada modernización y cada misión no solo actualizan sus sistemas, sino que prolongan la trayectoria de un nombre ligado a décadas de evolución militar y tecnológica en el mar.

Un sector en expansión

El negocio del mantenimiento naval vive un momento de fuerte expansión y BAE Systems se ha situado como uno de sus actores clave en Estados Unidos. La compañía, que ha rebautizado recientemente su división marítima en el país como Maritime Solutions, refuerza así su imagen como socio estratégico de la Marina estadounidense en la modernización de su flota.

Desde sus astilleros en California, Florida y Virginia, BAE Systems aborda trabajos que van desde complejas reparaciones y actualizaciones de buques de guerra hasta servicios de apoyo industrial para programas de submarinos y embarcaciones civiles.

Esta combinación de capacidades le permite responder a las necesidades de una Armada que exige cada vez más disponibilidad y rendimiento de sus unidades.

La modernización del USS Forrest Sherman se enmarca en esa estrategia más amplia de la Marina para mantener operativa y tecnológicamente vigente una flota sometida a un uso intensivo, en un contexto de creciente competencia naval a escala global.