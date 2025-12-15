Rusia reitera su apoyo a Venezuela ante la "presión política y el chantaje militar" de Estados Unidos

Rusia sigue apoyando a Venezuela ante "la presión política y el chantaje militar" de Estados Unidos. "En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria".

Así lo afirmó el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos, Alexandr Schetinin, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú.

Schetinin destacó que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, "en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos".

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.