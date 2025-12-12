La Royal Navy recibe oficialmente el submarino no tripulado "Excalibur", el mayor probado por el Reino Unido

El submarino fue equipado con un reloj cuántico óptico atómico, mejorando su navegación y permitiéndole operar sumergido y en modo furtivo durante más tiempo.

Durante el ejercicio Talisman Sabre, la Royal Navy logró controlar el Excalibur desde Australia, demostrando su capacidad de operación remota a más de 10.000 millas de distancia.

El Excalibur, desarrollado en menos de tres años por la Submarine Delivery Agency y MSubs Ltd, servirá como plataforma de ensayo para futuras misiones y sistemas militares.

La Royal Navy ha recibido oficialmente el submarino no tripulado XV Excalibur, el mayor vehículo de este tipo probado hasta ahora por el Reino Unido.

El XV Excalibur, un vehículo submarino no tripulado de 12 metros de eslora y 19 toneladas de desplazamiento —el mayor probado hasta ahora por la Royal Navy—, ha sido oficialmente entregado a la Marina Real británica, consolidando su liderazgo en el desarrollo de tecnología submarina autónoma.

Desarrollado en menos de tres años por la Submarine Delivery Agency (SDA) junto a la empresa MSubs Ltd, el Excalibur nace del Proyecto Cetus, una iniciativa patrocinada por la Royal Navy que busca reforzar la confianza en la autonomía y servir como plataforma de ensayo para futuras misiones y sistemas de carga militar.

Bautizado en mayo de 2025 en la base naval de Devonport, este submarino experimental —clasificado como Vehículo Submarino No Tripulado Extragrande (XLUUV)— iniciará ahora un programa de pruebas de dos años que permitirá evaluar las oportunidades y desafíos operativos de este tipo de plataformas.

Su capacidad de interoperar a larga distancia quedó demostrada en agosto, durante el ejercicio multinacional Talisman Sabre, parte del marco AUKUS, donde la Royal Navy controló el Excalibur en aguas británicas desde un centro de operaciones ubicado en Australia, a más de 10.000 millas de distancia.

La maniobra marcó la primera vez que Reino Unido y Australia operaban conjuntamente vehículos XLUUV como una fuerza de combate integrada, dentro del denominado Pilar 2 de AUKUS, centrado en el desarrollo de “capacidades avanzadas”.

El programa Atlantic Bastion, presentado esta misma semana, también se beneficiará de las capacidades del Excalibur, que se perfila como pieza clave en la próxima generación de sistemas submarinos autónomos británicos.

Pruebas del reloj atómico óptico cuántico

El submarino ha sido sometido a muchas más pruebas. En una experiencia pionera, el Excalibur salió al mar con un reloj cuántico óptico atómico “Tiqker” desarrollado por Infleqtion, una empresa británica líder en tecnología cuántica. Fue la primera vez que un dispositivo de este tipo operó a bordo de un vehículo submarino.

A diferencia de las embarcaciones de superficie, los submarinos no pueden depender por completo del GPS para navegar. Los relojes tradicionales basados en microondas son estables, pero pueden desviarse con el tiempo.

El uso de tecnología cuántica como Tiqker mejora la capacidad del submarino para mantener una sincronización y navegación precisas, reduciendo la necesidad de señales externas y permitiéndole permanecer sumergido y en modo furtivo durante más tiempo.

Esta prueba, realizada por la Unidad de Autonomía de la SDA, MSubs, Infleqtion y la Royal Navy se completó con éxito seis meses antes de lo previsto.

Su entrega a la Royal Navy

Desde su lanzamiento en febrero de 2025, Excalibur ha completado numerosas pruebas de aceptación, superando varias de las especificaciones originales de diseño.

Ahora, tras su entrega a la Armada, la Unidad de Autonomía de la SDA continuará apoyando al cuerpo naval en el programa de pruebas y evaluación del submarino para conocer mejor sus capacidades e impulsar la introducción operativa de sistemas autónomos.

Los avances de este año anuncian un futuro en el que los vehículos submarinos autónomos y los submarinos nucleares trabajarán conjuntamente, proporcionando una capacidad submarina excepcional a la Navy.

La capacidad del Excalibur sitúa al Reino Unido como líder en tecnología submarina autónoma y demuestra la capacidad de la SDA para aprovechar las tecnologías más avanzadas en favor de la seguridad nacional.