Finlandia comprará misiles avanzados AMRAAM a EEUU para equipar su nueva flota de 64 cazas F-35A

El programa de renovación aérea, con un coste de 8.378 millones de euros, supone la mayor operación armamentística de la historia de Finlandia.

La adquisición refuerza la interoperabilidad de Finlandia con Estados Unidos y aliados occidentales, especialmente tras su ingreso en la OTAN en 2023.

El acuerdo, avalado por el Congreso estadounidense, incluye manuales, repuestos, formación y servicios de mantenimiento proporcionados por Raytheon.

Finlandia ha aprobado la compra de misiles aire-aire AMRAAM a Estados Unidos para equipar sus 64 nuevos cazas F-35A.

Finlandia ha dado un nuevo paso en la modernización de sus capacidades aéreas al aprobar la compra de misiles aire-aire avanzados de medio alcance (AMRAAM) a Estados Unidos, destinados a armar los 64 cazas F-35A adquiridos en 2021 a Lockheed Martin.

Así lo ha confirmado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, tras recibir el visto bueno del Congreso estadounidense para la exportación del sistema.

Los misiles, fabricados por la compañía estadounidense Raytheon, forman parte del paquete de armamento que complementará a la futura flota de F-35A de la Fuerza Aérea finlandesa, llamada a sustituir a los veteranos F/A-18 Hornet después de tres décadas de servicio.

“Esta adquisición proporcionará a Finlandia la variante más reciente y avanzada del AMRAAM, lo que mejorará nuestra capacidad de respuesta ante las amenazas en nuestro entorno operativo”, afirmó Häkkänen en un comunicado.

El ministro destacó además que el acuerdo refuerza la interoperabilidad con Estados Unidos y con el resto de aliados occidentales, un aspecto clave desde el ingreso de Finlandia en la OTAN en 2023.

El Ministerio de Defensa no ha detallado el número exacto de misiles incluidos en el pedido ni su coste total, aunque sí confirmó que el paquete abarca manuales, repuestos, transporte, formación y servicios de mantenimiento proporcionados por el fabricante.

Mayor programa militar de la historia

La compra de los F-35A —formalizada en diciembre de 2021, pocos meses antes del inicio de la guerra de Ucrania— supuso un desembolso récord de 8.378 millones de euros, la mayor operación armamentística jamás realizada por Finlandia.

El programa incluye aeronaves, sistemas de armas, equipos auxiliares y soporte logístico de largo plazo.

La llegada de los AMRAAM representa un paso natural en la integración de los nuevos cazas, que están diseñados para operar con una amplia gama de misiles de última generación, combinando capacidades furtivas, sensores avanzados y conectividad multinacional.

Presentación del primer F-35A finlandés

El próximo hito del programa se producirá el martes, cuando el presidente finlandés, Alexander Stubb, asista en Fort Worth (Texas) a la ceremonia oficial de presentación del primer F-35A fabricado para Finlandia en las instalaciones de Lockheed Martin.

La entrega marca el inicio de una renovación profunda en la defensa aérea del país nórdico, que considera esta capacidad esencial para su estrategia de disuasión en un contexto de creciente tensión en el Báltico y en la frontera con Rusia.