El BEI y Grupo Oesía firman un préstamo de 30 millones de euros para impulsar la I+D+i europea en seguridad y defensa

Este préstamo se enmarca en la estrategia del BEI y el programa TechEU para apoyar la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro europea en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

El acuerdo busca fortalecer la competitividad y autonomía estratégica de la industria europea de seguridad y defensa, así como mejorar infraestructuras y procesos productivos de Grupo Oesía.

La financiación se destinará a proyectos en España relacionados con defensa aérea, sistemas antimisiles, movilidad militar, inteligencia artificial y ciberseguridad.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 30 millones de euros a Grupo Oesía para impulsar la I+D+i en tecnologías avanzadas de seguridad y defensa.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Grupo Oesía, que preside Luis Furnells, han firmado un préstamo por valor de 30 millones de euros para financiar las actividades de I+D+i en tecnologías avanzadas, consideradas prioritarias para reforzar las capacidades de las fuerzas armadas europeas.

El BEI respaldará con un préstamo las inversiones en I+D+i de Grupo Oesía, para aplicaciones en campos como la defensa aérea y los sistemas antimisiles, la movilidad militar, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La compañía española, especializada en ingeniería digital e industrial de uso dual —civil y militar— y con presencia en más de 40 países, destinará los recursos a proyectos desarrollados en España.

Las inversiones contemplan además la mejora de infraestructuras, la adquisición de equipamiento y la optimización de procesos para aumentar la capacidad productiva y acelerar la creación de nuevos productos tecnológicos.

El proyecto financiado busca fortalecer la competitividad de la industria europea de seguridad y defensa, hacer más resiliente su cadena de suministro y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

“Invertir en innovación y tecnología es invertir en seguridad. Desde el BEI, apoyamos a las empresas para que puedan desarrollar proyectos que contribuyen a la seguridad de todos los europeos, incrementando la capacidad de innovación en tecnologías punteras que refuerzan la competitividad europea”, ha afirmado la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, ha afirmado que "este acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones es un aval a la solidez y solvencia de nuestro proyecto empresarial y refuerza la confianza en nuestra competencia para impulsar la innovación tecnológica en Europa"

Furnells ha subrayado que "Gracias a esta financiación, fortaleceremos el desarrollo de capacidades críticas en ámbitos como la fotónica integrada, las comunicaciones ópticas, los sistemas IRST, los receptores satelitales multibanda y multiórbita y los sistemas de entrenamiento de pilotos, entre otros. Con ello, contribuimos a una Europa más segura, autónoma y competitiva".

Prioridad estratégica

El préstamo es parte de las acciones que el Grupo BEI lleva a cabo dentro de su prioridad estratégica, y línea de acción transversal, para reforzar las capacidades de seguridad y defensa europeas incluida en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027.

También contribuye a conseguir los objetivos de TechEU, el programa del Grupo BEI destinado a acelerar la innovación en la UE gracias a la movilización, de aquí a 2027, de 250.000 millones de euros en inversiones para empresas emergentes, empresas en expansión y empresas innovadoras de toda Europa.

El préstamo está respaldado por el programa InvestEU de la UE.