China da un nuevo salto en tecnología militar con el vuelo inaugural del ‘Jiutian’, su gigantesco portadrones

El dron también puede usarse en misiones civiles como entrega de material pesado, comunicaciones de emergencia, apoyo en desastres y levantamientos geográficos gracias a su sistema modular.

Está diseñado para lanzar enjambres de drones y misiles, y puede albergar hasta un centenar de municiones merodeadoras o drones kamikaze, ampliando la capacidad militar china.

El Jiutian puede transportar hasta 6.000 kg de carga útil, operar durante 12 horas y recorrer hasta 7.000 kilómetros, permitiendo misiones de largo alcance.

China realizó el primer vuelo del 'Jiutian', el portadrones no tripulado más grande del mundo, con 16,35 metros de longitud y 25 metros de envergadura.

China completó este jueves el primer vuelo del ‘Jiutian’, un innovador portadrones de gran tamaño que refuerza el rápido avance del país en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV).

El aparato, considerado como la nave nodriza no tripulada más grande del mundo, de 16,35 metros de longitud y 25 metros de envergadura, despegó por primera vez en el condado de Pucheng, en la provincia central de Shaanxi, según informó la agencia oficial Xinhua.

El vehículo aéreo ha sido comparado con un portaaviones por su capacidad para albergar múltiples aviones no tripulados y misiles. Es una gran plataforma para movilizar un enjambre de drones y liberarlos en zonas de conflicto.

Diseñado por la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC), una industria de Defensa controlada por el Estado, el Jiutian destaca por su capacidad para transportar grandes cargas: puede despegar con un peso máximo de 16 toneladas y admite hasta 6.000 kilogramos de carga útil.

Además, es capaz de operar durante 12 horas y alcanzar un rango de hasta 7.000 kilómetros, lo que le otorga un amplio margen para misiones de largo alcance.

Xinhua subraya que el dron ha sido concebido para “diversas misiones civiles”, gracias a un sistema modular que permite adaptar la carga según la operación: desde entregas precisas de material pesado en zonas remotas, hasta comunicaciones de emergencia, apoyo en desastres naturales, levantamientos geográficos y mapeo de recursos.

Sin embargo, su potencial va mucho más allá del ámbito civil. El Jiutian ya había despertado expectación cuando debutó en el salón aeronáutico de Zhuhai, en noviembre del año pasado.

Jiutian SS-UAV

Según reveló entonces el South China Morning Post, el aparato puede transportar hasta un centenar de municiones merodeadoras o pequeños drones, incluidos UAV kamikaze.

Dispone de ocho puntos de carga y podría emplearse en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como en guerra electrónica, ampliando considerablemente las capacidades del arsenal chino.

El desarrollo del Jiutian se enmarca en la estrategia del presidente Xi Jinping de modernizar las Fuerzas Armadas y convertirlas en un ejército de “clase mundial”, preparado para “librar y ganar guerras” en 2049, año en el que se conmemorará el centenario de la República Popular China.

En septiembre, durante el desfile militar por el 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Pekín exhibió parte de sus avances, entre ellos drones de combate dotados de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados.

El vuelo inaugural del Jiutian confirma la apuesta de China por liderar el desarrollo global de drones de gran capacidad, un campo que se está convirtiendo en uno de los pilares de la nueva competencia tecnológica y militar internacional.

Los drones se han convertido en un foco de desarrollo armamentístico a medida que la guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto de relieve su eficacia. Estos sistemas de bajo coste pueden destruir equipos mucho más caros, como tanques, barcos e incluso otros drones.