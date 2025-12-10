Rheinmetall planea almacenar en Alemania la munición que producen las siete plantas que posee en España

Línea de producción de proyectiles de 155 mm en una planta de Rheinmetall Fabian Bimmer Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Rheinmetall ha adquirido la empresa Muni Berka GmbH para reforzar su capacidad de almacenamiento y desmontaje de munición en Alemania. La nueva infraestructura permitirá almacenar más de un millón de proyectiles de 155 mm o 500.000 full shots de 155 mm, además de explosivos y componentes esenciales. La compañía podrá almacenar la munición producida en sus siete plantas en España gracias a las nuevas instalaciones en Dietersdorf y Ochtrup. Rheinmetall planea alcanzar una producción anual de hasta 1,5 millones de proyectiles de artillería para 2030, apoyándose en una red logística ampliada y eficiente.

Rheinmetall ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión y fortalecimiento de sus capacidades industriales al anunciar la adquisición de Muni Berka GmbH, una empresa especializada en el almacenamiento y desmontaje de munición.

Esta operación se enmarca dentro del objetivo de la compañía alemana de aumentar significativamente su capacidad de almacenamiento, respuesta directa al considerable crecimiento de la producción de munición y componentes que vive el sector de la defensa europea.

La empresa adquirida, con sede en Dietersdorf (Sajonia-Anhalt) y presencia adicional en Ochtrup (Renania del Norte-Westfalia), aporta una infraestructura estratégica que permitirá a Rheinmetall acceder de forma inmediata a las nuevas capacidades adquiridas sin pérdida de tiempo ni inversiones adicionales.

Según comunicó el grupo, esta ampliación permitirá no solo almacenar munición, sino también materias primas esenciales como explosivos, proyectiles, espoletas, cebadores y módulos propulsores, denominados colectivamente full shot.

Uno de los aspectos más destacados de esta operación es la capacidad de almacenamiento inmediato y permanente que se obtiene con Muni Berka. La compañía ha informado que ahora será posible guardar más de un millón de proyectiles de 155 mm o 500.000 full shots de 155 mm.

Esta ampliación de las capacidades de Rheinmetall está estrechamente vinculada al desarrollo de su nueva planta de producción en Unterlüß (Baja Sajonia), donde la empresa prevé fabricar hasta 350.000 proyectiles de artillería al año en el futuro.

"Para asegurar la soberanía estratégica de Alemania en el ámbito de la producción de municiones, estamos creando una planta de producción nacional en Unterlüß, Baja Sajonia, que garantizará principalmente el suministro a la Bundeswehr", ha señalado Armin Papperger, CEO de Rheinmetall AG.

Papperger ha destacado que la empresa vuelve a invertir "en las capacidades de seguridad y defensa" tanto de Alemania como de sus países socios, reflejando la intención de Rheinmetall de ser un actor clave en el aseguramiento del suministro europeo de munición, una cuestión que ha cobrado especial relevancia desde el inicio de la guerra en Ucrania y el aumento de las necesidades de defensa entre los estados miembros de la OTAN.

La integración de Muni Berka viene a reforzar la extensa red de plantas de Rheinmetall en Alemania y el resto de Europa. Con las nuevas instalaciones de Dietersdorf y Ochtrup, la compañía consolida su presencia en regiones clave de Alemania, a la vez que complementa su red internacional.

Desde la adquisición de la española Expal Munitions, en agosto de 2023, Rheinmetall cuenta con siete plantas operativas en España, donde también se están produciendo componentes de artillería. La empresa confirmó que "incluso la producción de España puede almacenarse aquí", aprovechando la infraestructura de las nuevas sedes.

El plan estratégico de Rheinmetall busca alcanzar un volumen de producción de hasta 1,5 millones de proyectiles de artillería al año para finales de 2030, lo que requerirá una red logística y de almacenamiento proporcionalmente fortalecida. En este sentido, la adquisición de Muni Berka representa una pieza clave para garantizar la continuidad de la cadena de suministro y la eficiencia operativa del grupo.