GDELS comienza a construir una nueva planta de producción de vehículos blindados sobre ruedas en Alemania

Ceremonia de colocación de primera piedra de las intalaciones GDELS

Las claves nuevo Generado con IA General Dynamics European Land Systems ha iniciado la construcción de una nueva planta de producción de vehículos blindados sobre ruedas en Immenstaad, Alemania. La instalación contará con 10.000 metros cuadrados destinados al montaje e integración de vehículos, sin incluir oficinas ni áreas sociales. Se espera que la planta esté operativa antes de finales de 2026 y genere empleo para unos 100 trabajadores altamente cualificados. La expansión forma parte de la estrategia 24/500 de GDELS, que busca aumentar sus capacidades de fabricación y servicios en Alemania y Europa.

La compañía General Dynamics European Land Systems acaba de iniciar la construcción de un nuevo centro de producción en la localidad alemana de Immenstaad.

Con la tradicional ceremonia de colocación de la primera piedra, dan comienzo a un nuevo "hito dentro de su estrategia de crecimiento 24/500 para Alemania".

Las instalaciones estarán destinadas a la creación de una nueva planta para el montaje e integración de vehículos blindados sobre ruedas con una superficie de 10.000 metros cuadrados, sin contar con oficinas ni áreas sociales.

El objetivo de la rama europea de General Dynamics es completar las obras antes del final del próximo 2026 y dar trabajo a unos 100 empleados de alta cualificación profesional.

"La nueva instalación de producción se construirá desde cero de acuerdo con las directrices más recientes y equipada con tecnología de vanguardia", ha explicado Thomas Kauffmann, vicepresidente y director general de GDELS Alemania.

"Desde el inicio del proceso de planificación, hemos puesto especial énfasis en lograr la máxima flexibilidad para poder adaptarnos rápidamente a unos requisitos del cliente que puedan crecer o cambiar en el futuro", ha afirmado Kauffmann.

Por su parte, el presidente de GDELS, el español Antonio Bueno, ha recalcado que "la importante inversión y el incremento de personal en Alemania son consecuencia de nuestros compromisos con las Fuerzas Armadas Alemanas".

Bueno también recalca que estos compromisos se cumplirán con "fiabilidad demostrada y sin retrasos". El presidente de GDELS destaca que "al mismo tiempo, estamos fortaleciendo y ampliando nuestras capacidades en todas nuestras ubicaciones en Europa".

La estrategia 24/500 prevé la "expansión acelerada de las capacidades de fabricación y servicios de GDELS en Alemania", explican en esta ocasión desde la compañía.

Estas acciones incluyen, además de los dos centros de producción adicionales en Oberpfaffenhofen e Immenstaad, la ampliación de capacidades en las ubicaciones de Kaiserslautern/Sembach y Neubrandenburg.