El éxito del dron iraní Shahed: Rusia lo equipa con misiles y EEUU copia su diseño para operaciones especiales

La evolución de los drones ha experimentado un impulso extraordinario en los últimos tres años. Desde que la invasión rusa comenzó en Ucrania, estos dispositivos han ido incorporando capacidades cada vez más avanzadas hasta convertirse en uno de los pilares de los campos de batalla.

Rusia, que hasta entonces no había destacado por una industria de drones nutrida, recurrió a Irán para incorporar las primeras unidades de los Shahed-136, unas aeronaves kamikaze que han sido ampliamente empleadas en operaciones de todo tipo y posteriormente se cree que producidas en territorio ruso.

La última incorporación realizada por Moscú a bordo de estos aparatos ha sido la integración de misiles aire-aire.

Según ha compartido la Fundación Comunitaria Sternenko, una organización ucraniana no gubernamental, los ingenieros bajo el mando de Putin han logrado dotar de esta capacidad clave a sus drones.

Esta conjunción de armamento ha sido identificada gracias a un vídeo grabado por un interceptor ucraniano que derribó al Shahed-136. En las imágenes publicadas, se puede ver cómo la aeronave rusa monta el misil aire-aire modelo R-60 en la parte superior del fuselaje.

El objetivo parece claro: mientras que los drones kamikaze están especializados en impactar contra objetivos en la superficie, los misiles aire-aire pueden abrirles el camino.

Interception of the Russian Shahed kamikaze drone with an installed R-60 air-to-air missile.



Ucrania emplea todos sus medios para neutralizar este tipo de ataques rusos empleando helicópteros, aviones e incluso otros drones, además de los sistemas desplegados en tierra firme. Esto indica que los R-60 se centran en intentar derribar a las plataformas aéreas ucranianas.

El funcionamiento del sistema en todo su conjunto todavía es desconocido, pero los analistas apuntan a que necesitaría un control remoto por parte de un humano.

A diferencia de los drones kamikaze, que pueden volar de forma totalmente autónoma y dirigirse hacia un punto en concreto en enjambres, el hecho de contar con una munición aire-aire abre la puerta a algún tipo de conexión con un operador encargado de lanzar la munición.

La primera aparición de un Shahed-136 equipado con cámaras y conexión a la red apareció en 2024, según informa TWZ. Estas últimas plataformas, más costosas de fabricar y valiosas, se habrían empleado para ejecutar ataques a corta distancia contra objetivos valiosos.

Otro de los aspectos que se destaca es la integración del misil R-60 justo encima del morro del dron, lo que facilitaría la adquisición del objetivo por parte del sensor y el posterior ataque sin perjudicar a la envolvente de vuelo del Shahed.

Tampoco se ha dado a conocer cómo estos drones rusos son capaces de detectar las amenazas aéreas ucranianas. Es posible que reciban instrucciones de otras plataformas externas o que, simplemente, operan de forma reactiva patrullando a la espera de identificar un objetivo.

Filas de drones tipo Shahed de color negro mate recorren los pasillos de una planta de producción en Yelabuga, Rusia Zvezda TV

"Contrarrestar estos Shaheds es aún más difícil", dijo el teniente coronel Yurii Myronenko, viceministro de Defensa de Ucrania para la Innovación, a Business Insider, en relación a esta nueva variante de drones pilotados de forma remota.

Myronenko aseguró que esta última capacidad permite "al operador reaccionar a la situación actual e incluso atacar a nuestras aeronaves y helicópteros en el aire".

Antes, los Shahed-136 se centraban únicamente en ataques terrestres dado que se lanzaban preprogramados para dirigirse a unas coordenadas específicas, ahora todo esto cambia y se refuerza más la faceta táctica.

Ingeniería inversa

El éxito del Shahed-136 como plataforma ha trascendido al eje Moscú-Teherán y ha aterrizado en Estados Unidos de una forma muy particular.

El país norteamericano, a pesar de su avanzada industria de drones y su presupuesto para defensa prácticamente ilimitado, carecía hasta hace muy poco de un dron de similares características: barato, sencillo de operar, con buen alcance y de un solo uso.

Tanto es así, que han partido de un Shahed y la ingeniería inversa para crear su propia aeronave kamikaze. El secretario de Guerra, antes denominado de Defensa, de EEUU Pete Hegseth fue el ideólogo de esta iniciativa que comenzó a rodar a principios de 2025.

LUCAS, la versión de EEUU del dron iraní Shahed-136 CENTCOM

Tal y como recoge TWZ, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado la creación del Task Force Scorpion Strike (TFSS) para articular operaciones empleando estos nuevos drones de factura americana, pero de inspiración iraní.

El TFSS está específicamente bajo el paraguas del Comando Central de Operaciones Especiales del país, que se encarga de supervisar las actividades especiales de Estados Unidos en todo el Medio Oriente.

En Estados Unidos, el dron toma el nombre de LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) y, según declaraciones de un oficial al mismo medio, "ya se encuentran desplegados" en la región.

Además, el diseño de LUCAS incluye características que permiten la "coordinación autónoma, lo que los hace adecuados para tácticas de enjambre y ataques centrados en la red", asegura la misma fuente.

"Con un coste aproximado de 35.000 dólares por plataforma, LUCAS es un sistema escalable y de bajo coste que proporciona capacidades de vanguardia a una fracción del coste de los sistemas estadounidenses tradicionales", ha explicado en esta ocasión un capitán del Comando Central.

"El sistema de drones tiene un alcance amplio y la capacidad de operar más allá de la línea de visión, lo que proporciona una capacidad significativa en toda la vasta área operativa del CENTCOM", ha asegurado el militar.

En un comunicado de prensa, el CENTCOM asegura que los drones LUCAS pueden desplegarse empleando "diversos mecanismos". Entre ellos enumeran las catapultas, el despegue asistido por cohetes y desde sistemas móviles terrestres y vehículos.