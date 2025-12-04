Ucrania destinará más de la mitad de su presupuesto anual a la rama de seguridad y defensa, un 27% del PIB del país

Rusia, por su parte, dedicará el 38% de su presupuesto nacional a gasto militar en 2026, un 7% de su PIB.

El presupuesto fue aprobado pese a críticas de la oposición, que reclamaba mejores salarios para soldados y más gasto social.

El presupuesto ucraniano presenta un déficit del 18,5% del PIB, que planea cubrir con ayuda exterior, incluyendo aportes del FMI y la Unión Europea.

Ucrania destinará el 60% de su presupuesto anual, equivalente al 27,2% de su PIB, a defensa y seguridad para afrontar la invasión rusa.

Desde marzo de 2022, la economía de Ucrania se limita a la mera subsistencia para enfrentar la invasión de Rusia. Situación que se refleja en su presupuesto, que acaba de ser aprobado en el parlamento, en medio de investigaciones por corrupción de los allegados políticos de Zelenski.

Según ha detallado el ministro de Economía, Serhii Marchenko, el 27,2% del total del PIB del país se canalizará hacia las Fuerzas Armadas y a la fabricación y adquisición de armamento.

Traducido a gastos netos y teniendo en cuenta que el presupuesto anual de Ucrania es de 98.000 millones de euros al cambio, aproximadamente el 60% se destinará a la rama de defensa y seguridad.

"Esta es una señal importante de la resiliencia de Ucrania y de la garantía de suministro financiero estable para las necesidades del próximo año", dijo el presidente Volodímir Zelenski.

"Las prioridades son claras: garantizar nuestra defensa, nuestros programas sociales y la capacidad de reconstruir nuestras vidas tras los ataques de Rusia", afirmó.

El presupuesto fue aprobado por 257 legisladores a pesar de las críticas de los diputados de la oposición, que exigían aumentos salariales para los soldados y un incremento en otros gastos sociales.

De hecho, algunos legisladores gritaron "¡Vergüenza!" durante la votación parlamentaria del presupuesto.

Uno de los puntos más sensibles del presupuesto es que refleja un déficit del 18,5% respecto al PIB. Ucrania planea gastar 98.000 millones de euros y estima alcanzar unos ingresos de 60.000 millones.

Ese agujero monetario planean cubrirlo con ayudas extranjeras, bien con inyecciones directas de dinero o material militar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ofreció a Kiev el mes pasado el acceso a más de 6.800 millones de euros en los próximos cuatro años. Según los cálculos del organismo, Ucrania necesitará cerca de 136.000 millones de euros de ayuda exterior entre 2026 y 2027.

Fundamentalmente, desde el FMI aseguran que esta inyección exterior será fundamental para seguir pagando sueldos públicos, pensiones y prestaciones sociales al mismo tiempo que continúa financiando la guerra.

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) presentó este miércoles a los Estados miembros dos opciones para aportar a Kiev unos 90.000 millones de euros, aproximadamente dos tercios de la cantidad establecida por el FMI.

La primera opción es un préstamo con efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la segunda pasa por la emisión de deuda en los mercados con el respaldo presupuestario de la propia Unión Europea.

Presupuesto ruso

La aprobación del presupuesto ucraniano casi ha coincidido en el tiempo con el de Rusia. Según las previsiones, Moscú planea gastar el 7% de su PIB en defensa, un 38% del presupuesto anual de todo el país.

De los 489.000 millones de euros del presupuesto, 143.000 millones irán directos a esta partida, en la que se incluye la compra de armamento.

Asimismo, unos 43.000 millones de euros se destinarán al apartado de "seguridad nacional", que abarca el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional, el sistema penitenciario y las diversas agencias de inteligencia controladas desde Moscú, según el Ukrainian World Congress.

El documento ya ha sido aprobado por las dos cámaras del parlamento en las últimas semanas y también ha sido rubricado por el presidente Putin.