Reino Unido equipará sus futuras fragatas Tipo 26 con el nuevo misil de crucero furtivo STRATUS LO

El Gobierno británico ha confirmado que las nuevas fragatas Tipo 26 (o clase City) de la Royal Navy, construidas por BAE Systems, incorporarán el misil de crucero STRATUS LO, desarrollado por MBDA, en el marco del programa Future Offensive Surface Weapon (FoSUW).

La decisión, comunicada al Parlamento por el secretario de Defensa, Luke Pollard, consolida a Reino Unido dentro del programa trinacional STRATUS, que comparte desarrollo con Francia e Italia y que sustituirá a armas emblemáticas como Harpoon, Exocet y Storm Shadow por una nueva generación de misiles de largo alcance y misiones múltiples.

La confirmación llega después de la presentación oficial de la familia STRATUS en la feria DSEI 2025 de Londres, donde MBDA desveló los nuevos diseños de sus dos variantes: la furtiva LO (Low Observable) y la de alta velocidad RS (Rapid Strike). Esta sintonía entre los planes de modernización británicos y el calendario industrial consolida a las fragatas Tipo 26 como la plataforma de referencia para el despliegue del nuevo misil.

La familia STRATUS —antes conocida como FC/ASW o FMAN/FMC— ha sido concebida como un sistema doble que comparte gran parte de sus subsistemas para reducir costes y facilitar la integración.

La variante STRATUS LO, que equipará a las fragatas Tipo 26, es un misil de crucero subsónico pensado para ataques en profundidad y guerra antisuperficie. Su diseño optimiza la furtividad mediante un fuselaje estilizado, superficies compactas y materiales absorbentes, lo que le permite reducir su firma radar.

El misil STRATUS, de MBDA, presentado oficialmente en DSEI UK 2025 .

Las estimaciones no oficiales sitúan su alcance entre 500 y 1.000 kilómetros, capaz de golpear tanto infraestructuras terrestres como buques de alto valor.

Su complemento, el STRATUS RS, emplea estatorreactor para alcanzar velocidades supersónicas y maniobras extremas, orientado a la destrucción de defensas aéreas. Ambos misiles serán compatibles con los lanzadores verticales Mk 41, presentes en multitud de buques aliados, así como con diversas plataformas aéreas, lo que refuerza la interoperabilidad entre los tres países socios.

Una década de cooperación europea

El origen de STRATUS se remonta al concepto Perseus de 2011 y al lanzamiento en 2017 del programa FC/ASW bajo los acuerdos de Lancaster House. Desde entonces, MBDA ha avanzado en el diseño aerodinámico, la propulsión y la furtividad de los prototipos.

Con la entrada en fase de desarrollo en 2025, varios cientos de ingenieros de Reino Unido, Francia e Italia trabajan ya en guiado, propulsión, ojivas y sensores, mientras se estudian incluso versiones de lanzamiento terrestre.

Aunque Londres barajó inicialmente su entrada en servicio para 2028, la industria considera más realista hablar de principios de la década de 2030, coincidiendo con la plena disponibilidad de las fragatas Tipo 26.

La Tipo 26, un buque insignia

Las ocho fragatas Tipo 26 en construcción, diseñadas para reemplazar parcialmente las trece fragatas Tipo 23 de la armada, serán clave para el despliegue del STRATUS LO. Cada una contará con 24 celdas VLS Mk 41, silos específicos para el misil Sea Ceptor y un amplio espacio de misión.

Apostar por un misil ya compatible con el Mk 41 permite a la Royal Navy evitar costosas adaptaciones y facilita su integración en otras marinas de la OTAN.

Operativamente, la llegada del STRATUS LO otorgará a las Tipo 26 una capacidad de ataque preciso a muy larga distancia, permitiendo a un solo buque —ya sea escoltando un portaaviones o navegando en solitario en el Atlántico, el Mediterráneo o el Indo-Pacífico— amenazar buques enemigos y objetivos terrestres desde distancias muy superiores al alcance de la mayoría de misiles antibuque actuales.

Combinado con la variante RS —que equipará inicialmente a cazas como Rafale o Typhoon—, el sistema permitirá ataques coordinados por saturación: misiles furtivos LO penetrando en profundidad mientras los RS eliminan radares y defensas, complicando la respuesta de cualquier adversario.

Una apuesta estratégica

La integración del STRATUS LO demuestra la voluntad británica de mantener una capacidad soberana de ataque de largo alcance dentro de un marco industrial y operativo europeo. Frente a misiles más especializados, como el MdCN francés, STRATUS nace como un sistema multiplataforma, multimisión y con potencial exportador, diseñado desde el inicio para lanzadores Mk 41.

El proyecto se integra además con iniciativas como el programa europeo ELSA para sistemas de ataque terrestre, que podría incorporar tecnologías derivadas de STRATUS.

Con esta decisión, el Reino Unido convierte a la Tipo 26 en la principal plataforma europea para la próxima generación de misiles de ataque y antibuque.

A medida que la clase entre en servicio a finales de la década y STRATUS avance hacia su producción en serie, Londres, París y Roma estarán cimentando una arquitectura común de ataque profundo de largo alcance, destinada a marcar la doctrina naval europea hasta 2050 y más allá.