Los cazas F-16 que Milei compró a Dinamarca aterrizan en Canarias antes de cruzar el Atlántico rumbo a Argentina

Los primeros seis cazas F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca hicieron escala en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, antes de cruzar el Atlántico rumbo a Buenos Aires. Las aeronaves, cuatro biplazas y dos monoplazas, fueron sometidas a revisiones técnicas y sus tripulaciones recibieron apoyo logístico durante la parada en España. Durante el trayecto hacia Argentina, los F-16 estarán acompañados por un avión C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y un tanquero KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el reabastecimiento en vuelo. La compra de 24 F-16 por parte del gobierno de Javier Milei, por 300 millones de dólares, representa un paso importante en la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, con financiación parcial de Estados Unidos.

En los próximos días, Argentina volverá a contar con una flota de aviones de combate supersónicos, algo de lo que carece desde que, en 2015, diera de baja sus últimos cazas Mirage 2000. Sus nuevos F-16, adquiridos de segunda mano a Dinamarca, ya han iniciado la travesía desde el país nórdico hasta Buenos Aires.

Previo a su arribo a Sudamérica, las primeras seis aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) -cuatro biplazas y dos monoplazas- han hecho escala en España. Este miércoles, los F-16 han aterrizado en la base aérea de Gando (Gran Canaria) como paso previo a iniciar el cruce del océano Atlántico.

La estancia de los F-16 en Gando ha servido para que las tripulaciones hicieran una pausa y para que se realizase una revisión técnica de los parámetros del ferry flight, es decir, del vuelo de traslado hacia Sudamérica. "Este control garantiza que las aeronaves puedan continuar su ruta hacia Argentina de forma segura y eficiente", han explicado este jueves desde el Ejército del Aire.

Los aviadores argentinos fueron recibidos por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y por el jefe del Mando Aéreo de Canarias, general Francisco Javier Vidal Fernández. Un día antes de aterrizar en la isla de Gran Canaria, los pilotos sudamericanos habían pasado por la base aérea de Zaragoza.

Durante su vuelo sobre el océano, los F-16 estarán acompañados por un avión C-130 de apoyo logístico de la FAA y un tanquero KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, unidad que reabastecerá de combustible a los cazas a lo largo de todo el trayecto.

Personal de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército del Aire en la base de Gando (Gran Canaria) EA

La modernización de las Fuerzas Armadas es una de las metas que se ha impuesto Javier Milei desde que se convirtió en presidente de Argentina. Su gobierno, dentro de las posibilidades de la maltrecha economía del país, ha destrabado varios proyectos armamentísticos que no encontraron desenlace en administraciones anteriores de más de un color político.

De esta manera, con tan solo cinco meses en el cargo, en abril de 2024, Milei cerró la compra de 24 cazas F-16 A/B MLU Block 15 a Dinamarca.

En la venta de estas aeronaves, que la Real Fuerza Aérea Danesa operaba desde principios de los 80, ha estado muy involucrado Estados Unidos, que siempre debe dar el visto bueno a cualquier transacción que implique tecnología militar desarrollada por su industria.

De hecho, gran parte de los 300 millones de dólares (260 millones de euros) que Argentina deberá desembolsar para hacerse con los aviones de combate -cuyo primer pago de cerca de 100 millones debe realizarse este año- estará financiada por Washington.