Los tres primeros cazas Eurofighter del programa Halcón I llegarán a la base de Albacete a principios de 2026

El Ejército del Aire y del Espacio espera recibir los primeros tres Eurofighter Tranche 4 del programa Halcón I a principios del próximo año, según ha confirmado este martes el jefe de la fuerza aérea española, general del aire Francisco Braco Carbó, durante un encuentro con periodistas.

Se trata de las primeras unidades del total de 20 adquiridas por el Ministerio de Defensa a Airbus, en el marco de la primera fase del proyecto con la que sustituirá los cazas F-18 del Ala 46 de la base aérea de Gando (Las Palmas), ya en el final de su vida operativa.

Sin embargo, tal como confirmó a EL ESPAÑOL el jefe del Ala 46, coronel Bayardo Abós, los nuevos Eurofighter no se destinarán a Gando sino a Albacete. Posteriormente, en julio, la base insular recibirá unidades Tranche 3 actualmente en servicio en el Ala 14.

El Ejército del Aire prevé que la entrega de los aviones del programa Halcón I concluya en 2030. A partir de entonces, comenzarán a llegar los 25 aparatos de la segunda etapa del proyecto, que reemplazarán a los F-18 basados en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza. En total, la flota española de Eurofighter llegará a las 115 aeronaves.

Además, Braco ha avanzado que la fuerza dispondrá también de los tres primeros aviones de patrulla marítima C-295 MSA en 2026, de los ocho comprometidos. Estas aeronaves reemplazarán a los CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, y serán empleados en operaciones contra el narcotráfico y misiones de búsqueda y rescate.

Centenario de los Grandes Vuelos

El general ha desgranado, a su vez, los proyectos que el Ejército del Aire prevé para 2026, año que estará marcado por las operaciones en el exterior y en los actos conmemorativos del centenario de los Grandes Vuelos de los aviadores españoles.

El Jema ha adelantado que la institución "reforzará su compromiso" en el flanco oriental de la OTAN y en diversas maniobras y entrenamientos internacionales. En este sentido, la fuerza aérea tiene previsto participar en un despliegue conjunto con la Fuerza Aérea alemana en Australia.

En cuanto a las celebraciones, Braco ha destacado que el centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, que unió España con Buenos Aires (Argentina), se conmemorará en enero. Para ello, está previsto que el grupo de helicópteros acrobático, la Patrulla ASPA, realice exhibiciones en Brasil, Uruguay y Argentina a comienzos del próximo año.

También se festejarán, en abril, los cien años del vuelo a Filipinas de la Escuadrilla Elcano y, en diciembre, el de la Patrulla Atlántida.

Además, en marzo, se llevará a cabo una presentación de los avances y proyectos vinculados a la Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (BACSI), una iniciativa destinada a concebir las bases aéreas del futuro, más eficientes y adaptadas a las nuevas tecnologías, en la base aérea de Albacete.