El Gobierno autoriza la compra de todoterrenos para la integración del sistema antiaéreo NASAMS

Varios recintos militares, como el Arsenal Militar de Cartagena y bases aéreas, han sido declarados zonas de interés para la Defensa Nacional, con nuevas restricciones y controles administrativos.

Se ha aprobado la adquisición de cubiertas para vehículos y un sistema automático de mantenimiento estándar para el F-18, con contratos de 12,4 y 26 millones de euros respectivamente.

Defensa también adquirió recientemente todoterrenos Urovesa para el sistema NASAMS, por 11,27 millones de euros, como parte de la modernización del vehículo Vamtac.

El Gobierno ha autorizado la compra de vehículos todoterreno para integrar el sistema antiaéreo NASAMS en el Ejército de Tierra, con un contrato valorado en 26,7 millones de euros.

En el mismo Consejo de Ministros que se ha vuelto a aprobar la senda del déficit rechazada por el Congreso, la cartera de Defensa también ha contado con algunas aprobaciones reseñables, aunque lejos de las expectativas dada la urgencia por aprobar programas antes de finalizar el año.

Entre lo más destacado, el Consejo Ministerial ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de vehículos pesados todoterreno para el programa de modernización y adquisición del sistema de armas NASAMS, fabricados por Kongsberg.

El objetivo del acuerdo es la incorporación de nuevos vehículos para el sistema de defensa antiaéreo NASAMS del Ejército de Tierra.

Con ellos, Defensa pretende proporcionar "movilidad táctica necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas y la adquisición de una batería adicional para el Ejército del Aire y del Espacio", apuntan en las referencias.

El valor estimado del contrato asciende a 26,7 millones de euros y tendrá una duración desde la formalización hasta el 30 de noviembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

Precisamente, el pasado día 24 de noviembre, Defensa adquirió todoterrenos de este tipo a la gallega Urovesa para incorporar igualmente el sistema antiaéreo NASAMS.

Este último contrato se adjudicó por 11,27 millones de euros como parte de un programa de modernización aprobado en el 2023 sobre el vehículo Vamtac, uno de los todoterrenos preferidos del Ministerio para todo tipo de misiones.

Otra de las decisiones aprobadas al calor del Consejo de Ministros ha sido la adquisición de cubiertas para vehículos de dotación en el Ejército de Tierra.

"Estos materiales son críticos para la función logística de movimiento y transporte, del que dependen todas las unidades del Ejército, en todos los escenarios del teatro de operaciones en los que desarrollan sus cometidos", recalcan.

"Su adquisición es imprescindible para mantener la capacidad operativa de las unidades del Ejército de Tierra y garantizar la respuesta a los requerimientos de la Defensa y Seguridad Nacional". El valor del acuerdo marco asciende a 12,4 millones de euros y tendrá una duración de dos años desde su formalización.

La última adquisición rubricada hoy por Defensa es la del sistema automático de mantenimiento estándar.

En particular, la modificación del contrato que tienen con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN para la obtención de nuevos bancos automáticos de prueba de propósito general basados en el Sistema Automático de Mantenimiento Estándar (SAMe) y de la migración de varios programas de test (TPS).

"Debido a la vida útil prevista del avión F-18 (C-15) algunos subsistemas van a requerir de un mantenimiento adicional con el que inicialmente no se contaba, lo que hace necesario la adquisición de bancos y TPS adicionales".

El objetivo es "mantener las capacidades actuales de mantenimiento y operatividad de los sistemas dedicados al soporte de las citadas aeronaves", afirman. El valor estimado de la modificación asciende a 26 millones de euros.

Zonas de interés

Asimismo, en otro orden de decisiones, Defensa ha publicado varias declaraciones de zonas de interés para la Defensa Nacional.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes. Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno que se trata.

De esta forma, quedan bajo este paraguas el Arsenal Militar de Cartagena, Base Aérea de Albacete y Estación de Combustible La Losilla; Base Aérea de Cuatro Vientos; Base Aérea de Getafe; Base Aérea de Morón; Base Aérea de Pollensa; Base Aérea de Son San Juan y Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró; Base Aérea de Torrejón; Acuartelamiento Aéreo de Tablada, y Cuartel General del Mando Aéreo General.