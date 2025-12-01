La industria armamentística mundial aumenta un 5,9% en 2024 y alcanza un récord de 630.000 millones de euros

Oriente Próximo consolida su presencia en el top 100 mundial, con nueve compañías y un crecimiento destacado de empresas israelíes, turcas y emiratíes.

Rusia incrementó un 23% los ingresos de sus principales empresas armamentísticas gracias a la demanda interna, pese a las sanciones internacionales, mientras que Asia y Oceanía experimentaron un descenso, especialmente por la caída de las ventas chinas.

Estados Unidos y Europa lideraron el crecimiento, con la mayoría de sus empresas aumentando ingresos. Europa registró un alza del 13%, destacando el crecimiento de la checa Czechoslovak Group y la ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry.

La industria armamentística mundial alcanzó en 2024 un récord de 630.000 millones de euros en ingresos, impulsada por las guerras en Ucrania y Gaza, el aumento del gasto militar y las tensiones geopolíticas.

Los ingresos por la venta de armas y servicios militares de las cien mayores empresas productoras aumentaron un 5,9% en 2024, y alcanzaron la cifra récord de 679.000 millones de dólares (unos 630.000 millones de euros), según una investigación del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicada este lunes, que señala a las guerras de Ucrania y Gaza, un gasto militar cada vez mayor y a las tensiones geopolíticas como causas del aumento.

El trabajo muestra que la mayor parte del aumento global se debió a empresas con sede en Estados Unidos y Europa, pero hubo aumentos interanuales en empresas de todas las regiones del mundo incluidas en el top 100 que computa SIPRI --con datos entre 2002 y 2024, incluyendo datos de empresas rusas y chinas--. La única excepción fueron Asia y Oceanía, donde diversas problemáticas que afectan a la industria armamentística china redujeron el total regional, según el 'think tank'.

En el caso de EEUU, los ingresos totales de sus empresas en el top 100 crecieron un 3,8%, hasta los 334.000 millones de dólares. Un total de 30 de las 39 empresas estadounidenses del ranking incrementaron sus ingresos debido a la venta de armamento, entre las que destacan Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics.

El informe apunta a retrasos generalizados y sobrecostes como las razones que afectan al desarrollo y la producción de programas clave liderados por Estados Unidos, como el avión de combate F-35, el submarino clase Columbia y el misil balístico intercontinental Sentinel. Esta situación genera incertidumbre sobre cuándo podrán entregarse y desplegarse los principales sistemas de armas nuevos y las mejoras de los existentes.

"Los retrasos y el aumento de los costes afectarán inevitablemente a la planificación y el gasto militar de Estados Unidos", ha resaltado el investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI Xiao Liang.

A juicio del experto, esto "podría tener repercusiones en los esfuerzos del Gobierno estadounidense por reducir el gasto militar excesivo y mejorar la eficiencia presupuestaria".

Rearme en marcha en Europa

De las 26 empresas armamentísticas del top 100 de SIPRI con sede en Europa, excluyendo a Rusia, 23 aumentaron sus ingresos por venta de armas en 2024, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la percepción de una creciente amenaza rusa.

Los ingresos conjuntos se elevaron un 13%, hasta los 151.000 millones de dólares, según detalla el instituto en su último informe.

​El mayor salto lo protagonizó la checa Czechoslovak Group, que registró el incremento porcentual más alto de todo el ranking: un 193% en sus ingresos por armas, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares.

La propia compañía atribuye la mayor parte de este crecimiento a los contratos vinculados a Ucrania y a su participación en la Iniciativa Checa de Municiones, un programa gubernamental diseñado para suministrar artillería a Kiev. En paralelo, la empresa ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry aumentó sus ingresos un 41%, hasta los 3.000 millones de dólares.​

Este auge se enfrenta, sin embargo, a importantes cuellos de botella. La investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos de SIPRI Jade Guiberteau Ricard advierte de que la falta de materiales "podría suponer un desafío creciente" para la industria armamentística europea, especialmente por "la dependencia de minerales críticos", y que esta vulnerabilidad podría "complicar" los planes de rearme del continente.​

SIPRI ilustra este riesgo con el caso de Airbus y de la francesa Safran, que antes de 2022 cubrían cerca de la mitad de sus necesidades de titanio con importaciones rusas y se han visto obligadas a reconfigurar sus proveedores tras el inicio de la guerra.

A ello se suman las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos, que han llevado a compañías como la francesa Thales o la alemana Rheinmetall a alertar en 2024 de los elevados costes que puede implicar la reestructuración de sus cadenas de suministro.

Rusia mantiene su crecimiento armamentístico a pesar de las sanciones

Las dos principales empresas rusas del sector de defensa incluidas en el Top 100 de SIPRI, Rostec y United Shipbuilding Corporation, incrementaron sus ingresos por ventas de armas un 23% en el último año, hasta alcanzar los 31.200 millones de dólares.

El SIPRI atribuye este aumento a la fuerte demanda interna, que habría compensado con creces la caída de las exportaciones provocada por las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.

El informe señala, sin embargo, ciertos desafíos para la industria armamentística rusa. Entre ellos, la escasez de mano de obra cualificada, que —según advierte el think tank— podría frenar el ritmo de producción y limitar la innovación tecnológica.

Diego Lopes da Silva, investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas de SIPRI, subraya la necesidad de cautela al proyectar la evolución del sector. “La industria rusa ha demostrado una resiliencia notable durante la guerra, contrariamente a lo que se preveía al inicio del conflicto”, afirmó.

Asia, Oceanía y Oriente Próximo, la excepción

Asia y Oceanía fueron en 2024 las únicas regiones del mundo donde los ingresos por la venta de armas entre las 100 principales compañías disminuyeron de forma general. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la facturación total se redujo a 130.000 millones de dólares, un 1,2% menos que en 2023.

La caída se explica principalmente por el descenso del 10% en los ingresos de las ocho empresas chinas incluidas en el Top 100. Destaca el caso de NORINCO, principal productor chino de sistemas terrestres, cuyos ingresos por armamento se desplomaron un 31%.

En contraste, las empresas japonesas y surcoreanas mantienen su tendencia al alza. SIPRI atribuye este crecimiento a una "sólida demanda" tanto nacional como europea, impulsada por el aumento de las tensiones geopolíticas y los programas de modernización militar.

Por otro lado, Oriente Próximo consolida su presencia en el mercado global. Por primera vez, nueve compañías con sede en la región figuran entre las 100 mayores del mundo, con ingresos conjuntos de 31.000 millones de dólares. Las tres empresas israelíes incluidas en la lista incrementaron un 16% sus ventas, hasta los 16.200 millones de dólares.

Turquía también refuerza su posición, con cinco empresas en el ranking y ventas totales de 10.100 millones de dólares, un 11% más que el año anterior.

En los Emiratos Árabes Unidos, el conglomerado estatal EDGE Group reportó ingresos por 4.700 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales actores emergentes de la región.