La finlandesa ICEYE lanza cinco satélites de apertura sintética y suma 22 nuevas plataformas espaciales en 2025

Las claves nuevo Generado con IA ICEYE ha lanzado cinco nuevos satélites de radar de apertura sintética (SAR) a bordo de un cohete Falcon de SpaceX desde California. Los nuevos satélites se suman a la constelación comercial de ICEYE y apoyan misiones nacionales en Grecia, Polonia y Reino Unido. Con este lanzamiento, ICEYE ha puesto en órbita un total de 62 satélites desde 2018, incluyendo 22 solo en 2025. Los satélites de cuarta generación de ICEYE ofrecen imágenes de hasta 16 cm de resolución y una cobertura de 400 km, posicionándose como la tecnología SAR comercial más avanzada.

Un total de cinco satélites de radar de apertura sintética (SAR) de la compañía finlandesa ICEYE han alcanzado la órbita este pasado fin de semana.

El encargado de llevar estas plataformas al espacio ha sido un cohete Falcon de la estadounidense SpaceX, compañía espacial liderada por Elon Musk, desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg (California).

Según ha informado ICEYE en un comunicado, el quinteto de satélites ya ha establecido comunicación con las estaciones en la superficie y los ingenieros están llevando a cabo las operaciones rutinarias de puesta en servicio.

Los satélites servirán tanto a la constelación comercial de ICEYE como a misiones nacionales dedicadas.

En estas últimas se incluyen los contratos del Programa Espacial Nacional de Grecia, el programa MikroSAR de las Fuerzas Armadas de Polonia y también para servir a la constelación Azalea de la británica BAE Systems.

Satélite de cuarta generación ICEYE

Con este despliegue "ICEYE continúa aumentando las capacidades soberanas, la capacidad de obtención de imágenes y la resiliencia para los gobiernos que requieren conocimiento situacional rápido, confiable y de alta fidelidad, de día o de noche y en cualquier condición meteorológica", explican.

Contando con los cinco satélites lanzados este fin de semana, la compañía finlandesa suma ya 62 plataformas desde 2018, de los que 22 se han puesto en órbita en este 2025.

"Este lanzamiento marca otro paso importante tanto en apoyar a nuestros clientes a desplegar sus propias constelaciones como en ampliar la constelación SAR comercial más avanzada del mundo", según ha declarado Rafal Modrzewski, CEO de ICEYE.

"A medida que el interés global en la inteligencia espacial se acelera, ICEYE está listo para ayudar a los países a construir misiones satelitales soberanas, convirtiendo la obtención de imágenes satelitales de alta calidad en inteligencia procesable para la seguridad y la resiliencia", apunta el director general de la compañía.

Con este lanzamiento, ICEYE suma otro satélite SAR de cuarta generación a su constelación comercial. Se trata de la versión más avanzada de cuantos tiene la compañía disponibles y se estrenaron en un anterior despliegue en septiembre.

Los satélites de cuarta generación ofrecen una resolución de hasta 16 centímetros y una cobertura de 400 kilómetros, dando como resultado la "imagen SAR comercial de mayor fidelidad del mundo", según explican.