EEUU refuerza sus bases militares en España: construirá 15 polvorines en Morón tras aprobar 78 millones para Rota

Las recurrentes dudas sobre la continuidad de las bases estadounidenses en España están teniendo respuesta firme desde Washington con la continua mejora y ampliación de las instalaciones para los militares americanos.

Según documentación gubernamental publicada, el Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico tiene prevista la ampliación del área de almacenamiento de municiones en la Base de Morón (Sevilla).

El proyecto forma parte de la Iniciativa Europea de Disuasión (EDI, por sus iniciales en inglés) y supone la construcción de 15 polvorines cubiertos de tierra que suman aproximadamente 3.148 metros cuadrados.

Estos almacenes deberán "cumplir con los requisitos" de la estandarización estadounidense, según recoge el documento emitido por el Comando de Ingeniería antes citado. Por ejemplo, la designación de resistencia estructural de 7 bares que cumpla con el estándar exigido para su uso.

El estándar al que hace referencia la documentación y que deberán cumplir los polvorines refleja la construcción de una estructura de hormigón armado prefabricado con unas dimensiones de 7,6 por 24,4 metros.

"Las mejoras adicionales del sitio incluirán paisajismo, cercado de seguridad, puertas de control de acceso y mejoras en los sistemas de servicios públicos, como el sistema eléctrico y la gestión de aguas pluviales", detallan.

Si bien no se trata del concurso público, sino un anuncio previo a la apertura del proceso, el documento apunta a que el periodo de ejecución previsto para este proyecto es de alrededor de 1.057 días a partir de la notificación, casi 3 años.

Documento descriptivo sobre los polvorines en Morón Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales

El coste de la construcción estimado es de entre 25 y 100 millones de dólares para el total del proyecto y anuncian que la solicitud de propuestas por parte de los contratistas estará disponible a partir del próximo día 11 de diciembre.

Asimismo, al tratarse de unas instalaciones militares en territorio español, la documentación explica que cada empresa participante y sus subcontratas deberán estar registradas convenientemente en el Ministerio de Hacienda para realizar este tipo de trabajos.

También en Rota

El pasado 2 de septiembre, se publicó la aprobación de la construcción de cuatro nuevos polvorines semienterrados en la Base Naval de Rota.

En la documentación, reflejada en la parte del Senado del Congressional Record, se estima en 92 millones de dólares (78,4 millones de euros) la inversión monetaria necesaria para llevar a cabo la obra.

Este tipo de instalaciones se utilizan para el almacenamiento de misiles a gran escala y bajo estrictas medidas de seguridad, una aplicación que también tendrán los polvorines de Morón, aunque estos últimos presumiblemente no estarán semienterrados.

Teniendo en cuenta que Rota es un puerto muy importante para los destructores de la Navy de EEUU, no sería extraño que se emplearan para almacenar interceptores del escudo antiaéreo de la OTAN.

La construcción de los polvorines incluirá cimentaciones, muros y superficies de hormigón armado, según la documentación a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

La infraestructura primaria también contará con plataformas de entrada y carga, sistemas de detección de intrusos y la cubierta de tierra. "Se requerirá una zona de hormigón frente al polvorín para la manipulación, el almacenamiento, la inspección, la carga y la descarga de municiones".

Los polvorines cubiertos de tierra Tipo H corresponden a un estándar de la Navy estadounidense con capacidad de almacenaje de 226 toneladas de explosivo, alcanzando las 1.000 toneladas con el total de las cuatro instalaciones aprobadas.

La Base Naval de Rota se sostiene, por el momento, como una de las prioridades de la proyección de fuerza de la Navy estadounidense en este lado del planeta. Esto queda reflejado en algunos de los últimos contratos llevados a cabo para continuar operando en las instalaciones gaditanas.

Imagen de una avión C-5 Galaxy USAF

Allí se encuentra un destacamento del Centro de Mantenimiento Regional Desplegado Avanzado (FDRMC, de sus siglas en inglés). Allí se estableció, originalmente, un equipo que proporcionaba soporte técnico a los cuatro destructores de la flota estadounidense basados en Rota.

Fruto de los acuerdos alcanzados en 2022 para incrementar la presencia y capacidades estadounidenses en la base naval, el pasado octubre se incorporó un quinto destructor y los planes señalan que recalará un sexto el próximo año 2026.

Centro de la diana

Las bases de Morón y Rota llevan siendo objeto de especulaciones desde hace décadas. Una de las más recientes está relacionada con Israel y la utilización de ambas instalaciones militares en territorio español como escala técnica para las aeronaves rumbo al país liderado por Netanyahu.

La posición geográfica clave de las bases andaluzas las convierte en emplazamientos logísticos preferentes para el continuo envío de armamento desde Estados Unidos hacia Israel, algo que el Gobierno español prohibió el pasado octubre tras la aprobación de las denominadas "medidas contra el genocidio en Gaza".

Una de las partes más importantes de las mencionadas medidas, tal y como anunció el propio presidente Sánchez, era la denegación a entrar en espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

Sin embargo, tal y como explicó EL ESPAÑOL, el embargo de Sánchez choca con los Pactos de Madrid —rubricados en 1953 y todavía vigentes— que el Gobierno no tiene intención de modificar, al menos de momento.

Los Pactos de Madrid obligan a Estados Unidos a informar de la presencia de armamento en las bases aéreas, ya sea de forma permanente o de escala. Sin embargo, el Pentágono no tiene la obligación de reportar el destino final del citado material militar.

Antes de que estas inversiones ocurrieran, dada la patente mala relación de Trump con Sánchez, algunas voces anunciaron el posible desmantelamiento de las bases estadounidenses en España.

"Es hora de trasladar la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón a Marruecos", declaró el pasado junio Robert Greenway, general estadounidense actualmente en la reserva.

La opinión personal de un militar en la reserva no tiene por qué estar alineada con la de sus mandos, pero sirvió para avivar la perpetua llama que caldea el polémico tema. Más cuando el potencial destino de los militares estadounidenses está a un puñado de kilómetros al sur.

Y es que, la buena sintonía diplomática y militar que mantienen Rabat y Washington hace que Marruecos pueda ser una alternativa privilegiada para las tropas americanas en caso de tener que marcharse de España.

Controlarían igualmente el paso del Estrecho, una de las zonas marítimas más transitadas e interesantes desde el punto de vista estratégico del mundo, a cambio de dejar esas bases fuera del paraguas de comunalidad que significa la OTAN y la Unión Europea.