Londres suspende el uso de los Ajax construidos en España por Santa Bárbara tras padecer vómitos y jaquecas 31 soldados

Los vehículos de combate Ajax continúan siendo, literalmente, un dolor de cabeza para el Ejército Británico. El Ministerio de Defensa del Reino Unido se ha visto obligado a suspender el uso de los blindados después de que 31 soldados hayan experimentado problemas de salud al participar de un ejercicio militar a bordo de las unidades desarrolladas por General Dynamics.

El pasado fin de semana, tras permanecer entre 10 y 15 horas en su interior, los efectivos abandonaron los Ajax con jaquecas, mareos, zumbido en los oídos y, en los casos más graves, vomitando, según ha publicado The Times. De acuerdo al periódico inglés, estos síntomas serían consecuencia directa de las vibraciones y ruido excesivo que tienen lugar dentro de las unidades. Ante la consulta de EL ESPAÑOL, desde General Dynamics han rechazado hacer declaraciones.

Este episodio ha tenido lugar tan solo unas semanas más tarde de que el titular de la cartera de Defensa, Luke Pollard, asegurara que los vehículos cumplían con todos los requisitos de seguridad para su despliegue en operaciones reales, pese a que, con anterioridad a estas declaraciones, un reducido grupo de militares había padecido problemas auditivos tras probar los blindados.

Las vibraciones han sido un problema recurrente en el Ajax y una de las principales razones por la que el programa acumule ocho años de retraso, a lo largo de los que General Dynamics ha intentado solventar estos fallos.

La demora también ha supuesto un importante incremento en el valor del contrato, que ha pasado de los 3.500 millones de libras presupuestados en 2014 a los actuales 6.300 millones (7.190 millones de euros), de acuerdo a datos de la BBC.

Blindado Ajax Ministerio de Defensa de UK

En este sentido, el inicio de las entregas estaba previsto originalmente para 2019, pero no fue hasta principios de este año que el fabricante estadounidense suministró las primeras unidades. Actualmente, el Ejército británico cuenta con algo más de 160 vehículos en servicio, de los 589 contratados.

En cuanto al inconveniente respecto al ruido, de acuerdo a la prensa británica, este está vinculado a los auriculares que emplean las tropas dentro de los vehículos, que cuentan de un sistema de doble capa que incluye un auricular interno y uno externo. Estos cascos fueron incorporados luego de que cientos de soldados sufrieran pérdida de audición durante las primeras pruebas a los que fueron sometidos los blindados, en 2021.

El papel de Santa Bárbara

El Ajax está fuertemente vinculado a la industria militar española. El vehículo se basa en el modelo Ascod, diseño desarrollado conjuntamente por Santa Bárbara Sistemas (SBS) y la empresa austríaca Steyr, en los años '90, ambas propiedad de General Dynamics en la actualidad.

De hecho, tal como establecía el acuerdo rubricado hace más de una década, todas las barcazas del vehículo se han construido en las instalaciones de SBS en Trubia (Asturias), mientras que los primeros 100 Ajax han sido ensamblados en la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Ahora, en una segunda fase del proyecto, el resto de los blindados están siendo montados en la localidad de Merthyr Tydfil, en el sur de Gales, por la filial británica de General Dynamics.

Vehículo Pizarro. Ejército de Tierra

Asimismo, el Ascod es el diseño base de los vehículos de combate sobre cadenas Pizarro del Ejército de Tierra, cuya modernización el Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente a General Dynamics, en el marco de los programas especiales de modernización (PEM) con los que el Gobierno planea alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este 2025, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la OTAN.

Precisamente, la propietaria de Santa Bárbara postula al Ascod para otro de los PEM aprobados por el departamento que lidera Margarita Robles semanas atrás: el desarrollo de los nuevos Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC), de los que el Ejército precisa 394 unidades para reemplazar a la vetusta flota de sistemas M113.

El diseño de los VAC ha sido adjudicado a Tess Defence, compañía conformada por Indra, SBS, Sapa y E&M Group. Tiempo atrás, en la edición de 2023 de Feindef, Tess había exhibido un Ascod con un mortero de 30 mm como propuesta para este programa.

Sin embargo, desde entonces muchas cosas han cambiado: Indra se ha convertido en el socio mayoritario de la UTE y la relación entre la empresa presidida por Ángel Escribano y General Dynamics se ha deteriorado drásticamente.

Características del Ajax

Al igual que el resto de los vehículos de la familia Ascod, el Ajax es una plataforma terrestre potente y adaptable, diseñada para responder eficazmente a las exigencias de los escenarios operativos presentes y venideros. Su estructura modular permite configurar el vehículo según las necesidades y misiones específicas del Ejército que lo utilice.

El programa Ajax engloba seis modelos principales: Ajax, la versión con torreta y cañón de 40 milímetros; Ares, destinada al apoyo de reconocimiento; Apollo, enfocada en tareas de mantenimiento y reparación; Athena, orientada al mando y control; Atlas, pensada para recuperación de vehículos; y Argus, empleada por unidades de ingenieros.

Cada modelo de la serie Ajax es un vehículo de combate blindado de peso medio, con orugas y gran movilidad, concebido para ofrecer a las fuerzas británicas una protección sobresaliente. Las variantes incorporan tecnologías avanzadas como detectores acústicos, sistemas de alerta láser, conciencia situacional local, contramedidas electrónicas, marcado de rutas, una arquitectura digital moderna y un potente paquete energético.