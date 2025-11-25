El Jemad cree que una reforma de la ley de financiación "podría acelerar la llegada de capacidades militares"

Las claves nuevo Generado con IA El Jemad, Teodoro Esteban López Calderón, propone reformar la ley de financiación militar para acelerar y flexibilizar la adquisición de capacidades para las Fuerzas Armadas. Advierte de la rigidez y lentitud en los procesos actuales de obtención, financiación y contratación, lo que puede llevar a recibir equipamiento obsoleto por falta de flexibilidad. Subraya la necesidad de una base industrial sólida y tecnológicamente avanzada, así como de una planificación y financiación sostenibles para la modernización de la defensa española. Plantea el reto de avanzar en la interoperabilidad europea sin perjudicar la industria nacional y destaca la importancia de concienciar a la sociedad sobre la responsabilidad compartida en defensa.

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro Esteban López Calderón, llamó este martes a modernizar los mecanismos de planificación, financiación y contratación del Ministerio de Defensa para responder al nuevo entorno estratégico y garantizar que las Fuerzas Armadas reciban con rapidez las capacidades que necesitan.

El almirante López Calderón puso sobre la mesa la necesidad de una reforma legislativa, señalando que "quizás, la puesta en marcha de una ley de financiación de inversiones militares, similar a la que tienen otros países de nuestro entorno, podría servir también para acelerar y flexibilizar la adquisición de estas capacidades militares”.​

Así lo expresó durante la clausura de una jornada organizada por PwC y Adalede, en la que reclamó asimismo una modificación integral de la normativa presupuestaria y contractual para ajustarla a la especificidad de los sistemas de defensa. Y advirtió que las necesidades en seguridad, mantenimiento y ciclo de vida “difieren con mucho de otras licitaciones que realiza el Estado”.

López Calderón contextualizó su mensaje en un escenario internacional marcado por la inestabilidad. “Vivimos en un nuevo entorno de competencia global caracterizado por una creciente volatilidad y una profunda incertidumbre. La guerra ha vuelto a Europa; la tenemos en su corazón”, advirtió.

En un escenario así, afirmó, es imprescindible contar con unas Fuerzas Armadas “plenamente preparadas, adiestradas, interoperables y dotadas de los medios necesarios y sostenidas con una base industrial sólida, tecnológicamente avanzada y capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro”.

El Jemad ha asegurado tener "claro" que el Gobierno quiere utilizar la nueva oportunidad de inversiones para potenciar la base industrial española, pero ha advertido que "esto no se puede hacer de hoy para mañana", sino que es necesario una planificación de capacidades y una financiación sostenible.

Retrasos estructurales y un sistema poco flexible

El Jemad reconoció que los procesos de obtención, financiación y contratación presentan rigideces que limitan la capacidad de respuesta del Ministerio de Defensa.

Sobre la planificación a medio y largo plazo, explicó que se basa en dos documentos —el Objetivo de Capacidades Militares a cinco años y el Objetivo de Fuerza a quince años—, pero advirtió: “Más allá no nos atrevemos; no somos como los chinos que tienen planeamiento a cien años”.

También reconoció que los procedimientos internos del Ministerio avanzan con lentitud. “La fase de obtención es demasiado larga hasta alcanzar el requerimiento final que se exige a una empresa para formalizar un contrato y recibir el producto”, explicó.

A esta dificultad, añadió, se suma un problema estructural de financiación. “Una parte de los fondos y de los créditos asignados llega, en muchos casos, de forma fraccionada o con retraso. Además, suelen imponerse plazos de ejecución muy breves”, señaló.

En materia de contratación pública, el almirante recordó que la Ley 9/2017 supuso avances en transparencia, pero introdujo nuevas limitaciones. “Establece unas ciertas garantías que hacen que los plazos para formular las ofertas sean muy extensos y también los tiempos para remitir la documentación adquisitiva crecen bastante”, indicó.

Según advirtió, la consecuencia es que “cuando se recibe el producto ya está obsoleto por causa de una serie de falta de flexibilidad en los términos del contrato”.

Europa, interoperabilidad

El Jemad situó el debate en el contexto europeo, alertando sobre la presión creciente para que los Estados miembros avancen “de la interoperabilidad a la comunalidad” de las plataformas militares.

“Se está presionando dentro de Europa para dar el salto de la interoperabilidad a la comunalidad”, señaló.

Sin embargo, advirtió acerca de los límites industriales que implica este enfoque: “Cuando se imaginan que tenemos muchos modelos de fragatas y lo ideal sería tener uno, la respuesta es: ¿y qué hago yo con mis astilleros?”.

López Calderón, que ha lamentado la "falta de generosidad a la hora de que todos podamos participar en un proyecto común" europeo.



Tras mostrarse de acuerdo en que hay que trabajar junto con la UE, ha subrayado que hay aspectos críticos en que un país no puede depender de nadie más, que están identificados aunque no lo ha concretado.



"Aquí España tiene que ser dependiente exclusivamente de España porque nos jugamos demasiado dependiendo de otros países", ha recalcado.

A su juicio, la homogeneización solo sería viable si se protege la base industrial de cada país. “Si eso no se puede resolver, esa fragmentación que tenemos actualmente es inevitable que se mantenga”, concluyó.

Más personal y nuevos dominios

López Calderón ha pedido continuar ampliando las plantillas del personal militar más allá del incremento que ya "se ha empezado a autorizar", que a su juicio, "es insuficiente tanto cuantitativa como cualitativamente".

“Debemos recordar la necesidad no solo de ampliar nuestras plantillas, sino de cómo mejorar las condiciones de vida, reforzar el bienestar de nuestro personal y asegurar retribuciones acordes con su nivel de responsabilidad”, remarcó.



En este sentido, ha puesto el acento en que la aparición en el combate de los nuevos dominios extraterrestre, cibernético y cognitivo "exigen unas especializaciones que estamos empezando a generar, pero que realmente aún nos queda tiempo para" lograrlo.

“El reto más difícil es concienciar a la sociedad española”

Para cerrar su intervención, el Jemad apuntó al desafío que considera más complejo: el apoyo social a la defensa.

“El reto más difícil al que nos enfrentamos es concienciar a la sociedad española”, afirmó.

Y añadió que la defensa “es una responsabilidad nacional que requiere del esfuerzo de todos”.

Agradeció a PwC y Adalede su contribución a abrir este debate: iniciativas que “fomentan el diálogo y dan mayor visibilidad y aumentan el conocimiento de la problemática ligada a la Defensa Nacional”, y que, según dijo, acercan a España al “modelo integrado de planificación, financiación y regulación que hoy necesitamos”.