El Gobierno autoriza contratos por más de 10.800 millones para los programas de obuses y actualización de fragatas F-100

Con el final de este año 2025, el Consejo de Ministros se encuentra finalizando la aprobación de los contratos armamentísticos que deben dejarse atados antes del próximo 31 de diciembre.

En el último Consejo Ministerial, el Gobierno ha dado luz verde a la celebración de contratos por valor de más de 10.000 millones de euros repartidos entre algunos de los programas más importantes de Defensa.

Uno de los más importantes es la autorización de la orden de ejecución de prestaciones para la modernización de media vida de las fragatas F-100 Álvaro de Bazán.

Estas embarcaciones están en la actualidad en la mitad de su ciclo de vida, por lo que se pretende prolongar su servicio de toda la serie hasta el año 2045, eliminando las obsolescencias identificadas, dotando de comunalidad a los sistemas actualizados, mejorando su eficiencia y operatividad y adaptándose a las normas medioambientales.

El contrato, según recoge el Ministerio de Defensa, tendrá un valor estimado de 3.200 millones de euros y una duración de 20 meses desde el día siguiente a la fecha de su firma y será asignado a Navantia.

Otros dos de los programas más importantes que se han puesto sobre la mesa en el Consejo de Ministros son los que tienen como protagonista a los sistemas de artillería autopropulsada.

El Ministerio de Defensa tiene el objetivo de incorporar una versión con cadenas y otra con ruedas. En el Consejo de Ministros del pasado 14 de octubre, se aprobó financiación para llevar a cabo este programa a una UTE de Indra y EM&E (Escribano Mechanical & Engineering).

El obús de cadenas "persigue contar con medios apropiados con el alcance, precisión y movilidad suficiente y con reducidos tiempos de entrada y salida de posición", señalan en la documentación aportada.

Este contrato tendrá un valor estimado de 4.516 millones de euros y, tal y como ha anunciado EL ESPAÑOL, Santa Bárbara Sistemas se encuentra en negociaciones con la UTE para llevar a cabo el programa.

La variante de ruedas tiene un valor estimado de 2.219 millones de euros y tiene una finalidad similar a la versión de cadenas. Incluye los vehículos municionadores y demás sistemas de apoyo.

Primera fase de las obras de la base logística (Córdoba)

También ha dado luz verde a la primera fase de las obras de la nueva base logística del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela', en Córdoba, por un importe de 391.587.000 euros.

El contrato incluye las obras de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, consideradas imprescindibles para la entrada en servicio de la base.

Guerra electrónica y misiles

El Gobierno ha aprobado también el contrato para la modernización de los sistemas de guerra electrónica desplegables del Ejército de Tierra y Armada (fase I), por un valor estimado de 308.264.426 euros

Con esta medida se incrementarán las capacidades de las Fuerzas Armadas en el entorno terrestre y se sustituye el sistema actual para hacer frente a las necesidades operativas que demandan las misiones y amenazas del entorno operativo en el horizonte 2035.

Asimismo, se ha autorizado el contrato de suministros del sistema lanzador de misiles embarcado por un importe de 51 millones de euros.

La finalidad es el diseño, fabricación, calificación, validación, integración, instalación y pruebas de dos sistemas de lanzamiento de misiles de corto alcance Fire and Forget, uno en stand-alone y otro integrado en el sistema de combate de buques de la Armada (SCOMBA).

Barcos autopropulsados

Se han aprobado, además, 48.200.000 euros para la adquisición de cinco embarcaciones autopropulsadas para el transporte y el suministro de combustible para el tren naval de los arsenales y bases navales de la Armada (petroleras) y elaboración de los cuatro elementos claves de su apoyo logístico integrado.

La finalidad es mantener la capacidad de suministro de combustible a las unidades de la flota con base en los arsenales y bases navales de la Armada.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para el sistema de combate terrestre superior que permitirá orientar y consolidar una línea de desarrollo tecnológico que garantice la disponibilidad de un sistema de combate de altas prestaciones, adaptado a los futuros escenarios operativos y que asegure la continuidad de la capacidad acorazada del Ejército de Tierra.

El contrato tendrá un valor estimado de 37.190.082 euros.

Se ha autorizado la primera enmienda del contrato para la adquisición de sistemas activos de defensa Standard modelo 2 que contribuirán de manera esencial a la defensa aérea tanto de las fragatas F-100 como de las F-110 en construcción por 28 millones de euros, según Defensa.

Por último el Consejo ha autorizado 19.421.487 euros para las obras de construcción de tres plataformas con sus rodaduras en la base aérea de León / aeropuerto de León.

Estas plataformas servirán de apoyo a la operación de la aeronave no tripulada SIRTAP a desplegar en dicha base para el Ejército del Aire y del Espacio y el Ejército de Tierra.