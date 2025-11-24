Defensa compra a Urovesa vehículos todoterreno por 11,27 millones para reforzar el sistema antiaéreo NASAMS

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Urovesa la compra de vehículos pesados todoterreno por 11,27 millones de euros para reforzar el sistema antiaéreo NASAMS. Esta adquisición forma parte del programa de modernización del sistema NASAMS, que cuenta con un presupuesto total de 673,4 millones de euros para el periodo 2023-2027. Urovesa fue la única empresa que presentó oferta, siendo considerada por Defensa como la única capacitada técnicamente para este proyecto. El NASAMS es un sistema de misiles antiaéreos de cota media-baja, esencial para la defensa aérea y complementario de otros sistemas antimisil en servicio en España.

El Ministerio de Defensa comprará a Urovesa vehículos pesados todoterreno por un importe de 11,27 millones de euros en el marco del programa de modernización del sistema de misiles antiaéreos 'Nasams', según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

El 'Nasams' es un sistema de misiles antiaéreos de altas prestaciones, de cota media-baja y proyectable, unas características que, según el Gobierno, "lo convierten en un elemento esencial para la defensa antiaérea y complementario de otros sistemas antimisil en servicio de media-alta cota".

En septiembre de hace dos años el Gobierno autorizó un presupuesto para el periodo 2023-2027 de 673,4 millones de euros para la modernización de este sistema, en uso por parte del Ejército español desde 2003.

El sistema de misiles antiaéreos 'Nasams', desarrollado por las empresas Kongsberg y Raytheon, puede desplegarse rápidamente y es capaz de atacar objetivos sin visión directa

Sin embargo, tal como informó el Ejecutivo en el marco de la aprobación del programa de modernización, en 2013 comenzaron a detectarse "problemas" en determinados componentes y "dificultades" para adquirir los mismos.

De este modo, la adjudicación del contrato para los vehículos pesados todoterreno para el 'Nasams' se enmarca en este programa de modernización autorizado en 2023.

La de Urovesa ha sido la única oferta presentada a la licitación, que se ha negociado sin publicidad debido a que la empresa gallega es considerada por el Ministerio de Defensa como la única capacitada para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico.