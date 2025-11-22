Mehmet Demiroglu, director general de TA: "España es uno de los países con los que cabe colaborar para el caza KAAN"

El programa KAAN avanza según lo previsto, con la producción de prototipos y la integración progresiva de motores nacionales, esperando contar con dos prototipos de vuelo con motor propio en 2026.

Indonesia ha sido el primer país en mostrar públicamente interés en el KAAN, mientras que Turquía mantiene abierta la puerta a colaboraciones internacionales para variantes, incluida una posible versión naval.

El caza KAAN integra tecnologías avanzadas como sigilo, fusión de sensores, conectividad en red y capacidad de supercrucero, buscando superar las capacidades de plataformas importadas.

Turquía ve a España como un socio natural para colaborar en el desarrollo del caza de quinta generación KAAN, en un contexto de crecientes dudas sobre el futuro del programa europeo FCAS.

Las extraordinarias relaciones entre España y Turquía en el plano de la industria de la defensa abren un número casi ilimitado de posibilidades de colaboración bilateral.

En Ankara, el sector armamentístico ha cobrado una extraordinaria relevancia en campos tan complejos como la aviación con plataformas nacionales avanzadas tales como el avión de entrenamiento Hürjet o el caza de quinta generación KAAN.

Este último se encuentra en pleno desarrollo, pero ya ha llamado la atención de terceros países que ven al país como una alternativa a los tradicionales fabricantes de cazas que, hasta ahora, han acotado la participación industrial en este tipo de tecnología aérea.

Siguiendo esta senda, los rumores sobre la anulación FCAS, el caza de sexta generación de Alemania, Francia y España, tienen cada vez más fuerza y llegan en un momento crítico para el programa.

De hecho, las últimas noticias relacionadas con el FCAS son muy negativas. El desencuentro entre París y Berlín es patente, mientras que Madrid ha optado por un perfil bajo desde el punto de vista comunicativo a pesar de ostentar un tercio del programa.

La decisión sobre la continuidad del caza desarrollado a tres bandas se decidirá en las próximas semanas. Antes de finalizar el año habrá un veredicto por parte de las partes implicadas, que ya buscan la fórmula para reconducir el programa y no dejarlo en el cajón.

Según una noticia reciente publicada por Reuters, Francia y Alemania están sopesando abandonar la fabricación del FCAS para centrarse en el desarrollo de una nube de combate común.

Se trata de un elemento clave para la estrategia de guerra aérea del futuro más inmediato y todo apunta a que sería compatible con todas las plataformas, incluidas las actuales y las que están por venir.

A esto se une la oposición frontal del Ministerio de Defensa español a adquirir el caza de quinta generación F-35, fabricado por la estadounidense Lockheed-Martin, que podría servir de puente entre el Eurofighter de cuarta generación y el potencial FCAS de sexta.

Esta ecuación tan compleja es vista por muchos como una oportunidad para buscar una alternativa más allá de las tradicionales. Y eso pasa por acercarse a la industria aeronáutica turca.

Con el fin de tratar el tema del KAAN y la posible participación de España en el desarrollo del caza de quinta generación, en EL ESPAÑOL hemos charlado con Mehmet Demiroglu, director general de Turkish Aerospace (TA), la compañía encargada del programa de la aeronave.

Recientemente, han circulado rumores sobre el interés de España en el caza de quinta generación KAAN. ¿Qué opina al respecto?

El Avión de Combate Nacional KAAN no solo representa un hito para la Fuerza Aérea Turca, sino que constituye un proyecto de inmensa importancia nacional para Turquía.

Es el programa de defensa más importante en la historia de nuestro país. El proyecto se construyó sobre una visión a largo plazo fundamentada en la previsión estratégica.

España es, naturalmente, uno de los países con los que cabe concebir una posible colaboración

Sin embargo, el KAAN es, ante todo, un arma estratégica. La prioridad de Turquía es satisfacer sus propias necesidades de defensa. El KAAN es más que un simple avión: es un sistema, una doctrina.

Como socio cercano en los ámbitos político, comercial y cultural, España es, naturalmente, uno de los países con los que cabe concebir una posible colaboración. En última instancia, la decisión recae en el presidente Recep Tayyip Erdogan.

¿Qué países han manifestado públicamente su interés en la plataforma?

Turquía adoptó una estrategia de defensa nacional en respuesta a embargos y restricciones, bajo el liderazgo del presidente Erdogan. Naturalmente, una vez que el KAAN realizó su primer vuelo [febrero de 2024], numerosos países preguntaron sobre su potencial exportador.

Indonesia fue el primer país en declarar públicamente su interés. Este interés se ha traducido en avances concretos, incluyendo la cooperación en la integración de nuestro motor nacional.

Nombrar países específicos en esta etapa sería prematuro, especialmente para una plataforma estratégica como el KAAN. Los países manifiestan su interés públicamente cuando corresponde.

¿Qué capacidades ofrece el avión de combate KAAN en comparación con sus competidores? ¿Cuáles son sus principales características técnicas?

Supone un salto evolutivo con respecto a las generaciones anteriores, integrando capacidades avanzadas como sigilo de espectro completo, fusión de sensores, alta conectividad de red, bahías de armas internas y capacidad de supercrucero.

Estas aeronaves fusionan datos de múltiples sensores y fuentes de información, lo que proporciona al piloto una ventaja decisiva de "primero en detectar, primero en disparar, primero en derribar".

KAAN está diseñado con flexibilidad autóctona para satisfacer todas las exigencias operativas, e incluso superarlas

El intercambio de datos, la comunicación segura y la guerra centrada en redes son elementos fundamentales del combate aéreo de próxima generación.

Las aeronaves de quinta generación no solo evaden la detección; transforman el campo de batalla en un dominio impulsado por la información.

En cuanto al KAAN, incorporará todas las tecnologías asociadas a las plataformas de quinta generación. El diseño y la arquitectura se han adaptado completamente para satisfacer las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas Turcas, e incluso superarlas.

A diferencia de las aeronaves importadas, que pueden no ajustarse por completo a los requisitos específicos de un país, KAAN está diseñado con flexibilidad autóctona para satisfacer todas las exigencias operativas, e incluso superarlas.

Hasta ahora, hemos cumplido todas nuestras promesas y planeamos seguir demostrando nuestras capacidades en cada etapa del proceso.

¿Cuál es el cronograma previsto para el programa KAAN?

El programa KAAN avanza a un ritmo sin precedentes. La línea de producción en serie ya está establecida y la fabricación de prototipos continúa según lo previsto.

El momento más inspirador para nosotros y nuestros aliados fue el vuelo inaugural del prototipo P0. La aeronave sigue en uso para las pruebas en curso.

Paralelamente, el prototipo P1 —la próxima aeronave que se espera que vuele— ha entrado en la fase final de ensamblaje y está previsto que realice su primer vuelo el próximo año.

Nuestro objetivo es tener tanto el P1 como el P2 con sus propios trenes de aterrizaje para finales de este año

Componentes adicionales de futuras aeronaves, incluida la P2, ya se encuentran en la línea de producción en serie. Nuestro objetivo es tener tanto el P1 como el P2 con sus propios trenes de aterrizaje para finales de este año.

Estas aeronaves se someterán a rigurosas pruebas para validar y poner a prueba los sistemas y el diseño de KAAN. La producción del P3 también está en marcha.

Han circulado rumores sobre dificultades en el proceso de desarrollo del motor. ¿Hay algo de cierto en estas afirmaciones? ¿Consideraría su empresa la posibilidad de establecer alianzas con empresas extranjeras para la planta motriz?

Estamos construyendo el KAAN para Turquía. Tenemos plena capacidad para desarrollar e integrar nuestros propios sistemas de motores.

Para 2026, planeamos contar con dos prototipos de vuelo propulsados ​​por el motor nacional y un prototipo dedicado a pruebas en tierra.

Motores del KAAN TA

Sin revelar detalles del cronograma, podemos afirmar con seguridad que estamos avanzando según lo previsto. Nuestros ingenieros y técnicos han dedicado un esfuerzo extraordinario a este proyecto.

¿Existe potencial para una versión naval del KAAN? Tanto Turquía como España requieren dicha capacidad.

El KAAN es un arma estratégica y se producirá inicialmente para satisfacer las necesidades de defensa de Turquía.

Si nuestro gobierno lo aprueba, estamos preparados para liderar el desarrollo de variantes para naciones amigas y aliadas. Si se requiere una variante naval, no seremos seguidores; lideraremos el desarrollo y la entregaremos con éxito.