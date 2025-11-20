El JEMA advierte que “sin superioridad aérea, todo conflicto desemboca en una guerra de atrición o desgaste”

El dominio espacial y la protección de infraestructuras estratégicas, como los satélites de comunicaciones, son clave en la defensa moderna, según el JEMA.

Europa debe avanzar hacia sistemas de sexta generación y no repetir el retraso que tuvo con los aviones de quinta generación, enfocándose en la conectividad y la nube de combate.

Braco subraya la importancia de la integración de operaciones multidominio y de la tecnología para mantener la superioridad en el combate.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio advierte que la superioridad aérea es decisiva para evitar guerras de desgaste, como demuestra el conflicto en Ucrania.

El general del Aire Francisco Braco Carbó, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA) advirtió de que la supremacía aérea sigue siendo el factor decisivo para evitar conflictos prolongados. “Sin superioridad aérea, todo conflicto desemboca en una guerra de atrición” o desgaste, algo que estamos viendo en la guerra de Ucrania.

En este sentido, el JEMA ha recordado que "los EEUU aprendieron esta lección ya en la guerra de Vietnam" y las "guerra posteriores como la guerra del Golfo, o la guerra de Kosovo al poder aéreo le dieron una importancia vital en la primera fase del conflicto".

Eso sí, ha matizado que cuando habla de poder aéreo no se refiere sólo a las capacidades que tienen las fuerzas aéreas, sino "a la integración real de operaciones multidominio". Y ha incidido en que la tecnología es lo que da la superioridad en el combate.

Así lo ha señalado en su intervención en el II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa, donde ha mantenido un diálogo abierto con Nacho G. Pandavenes, director de Defensa de la consultora INDIE, organizadora del evento.

Braco puso en valor el papel de la industria de defensa como impulsor de innovación en un momento de transformación profunda. “Ya no se trata de qué necesita la defensa, sino de qué es capaz de ofrecer la industria”, señaló.

El Jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio (JEMA) subrayó la necesidad de que Europa avance “con determinación” hacia los sistemas de sexta generación, concebidos como un auténtico sistema de sistemas.

A su juicio, Europa debe evitar repetir el error de haber “perdido el paso con aviones de quinta generación”. “Se ha quedado descolgada”, afirmó.

Maqueta del FCAS Europa Press

Recordó que varios países ya trabajan en los futuros programas de combate: “Ya estamos pensando en la sexta generación, donde tenemos en programa el Global Combat Air Programme (GCAP), donde están Reino Unido, Italia, Japón y el FCAS (Future Combat Air System), en el que estamos Alemania, España y Francia”.

El JEMA apuntó además a los plazos que maneja la industria aeronáutica militar: “Si las matemáticas no me fallan, cada 15 años cambiamos de generación; cuando va a venir la sexta, pues si hacemos cálculos toca en 2040, pero tenemos que apretar”.

El JEMA durante el diálogo mantenido con Nacho G. Pandavenes, director de Defensa de la consultora INDIE.

Aunque reconoció el interés en adquirir plataformas actuales, insistió en que la prioridad debe ser mantener el ritmo tecnológico propio.

“Claro que queremos aviones de quinta generación y hay opciones en el mercado, pero si lo que se pretende es no perder el paso y llegar a la sexta generación, tenemos que poner el foco en nuestra industria y en el desarrollo de esos programas para tener un sistema de armas de sexta generación”, señaló.

El JEMA recordó que la próxima generación de combate estará definida por la conectividad y la integración de múltiples capacidades: “Estamos hablando de aviones conectados en una nube de combate”. Y remarcó que estos conceptos no pertenecen al futuro lejano: “No es ciencia ficción, está ahí”.

Dominio espacial

Braco centró parte de su intervención en el dominio espacial, una dimensión cada vez más crítica para la defensa nacional. Y aquí, alertó de la necesidad de proteger las infraestructuras orbitales estratégicas, especialmente los satélites de comunicaciones, cuyo papel es “absolutamente esencial” en cualquier operación moderna.

Para el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el reto inmediato es acelerar capacidades y garantizar la disponibilidad de recursos humanos cualificados.

En este sentido, reiteró el principio operativo que guía la preparación de las Fuerzas Armadas: “Fight tonight, fight tomorrow”: combatir hoy con lo que se tiene y preparar el combate del mañana.

Asimismo, ha reivindicado el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del cumplimiento de la ley y servidores directos de la sociedad, y recordó que “Las Fuerzas Armadas no son el cliente; el cliente es la sociedad”, afirmó, reivindicando el compromiso de la institución con la legalidad y con la protección directa de los ciudadanos.