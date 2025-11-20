Funditec impulsa Miriad Global, un nuevo actor industrial para reforzar la autonomía tecnológica en defensa

A la Izquierda, Antonio Navarro, presidente ejecutivo de Miriad Global. Y a la derecha Javier Robles director general de la línea de negocio Miriad Systems

En plena carrera europea por asegurar capacidades propias en tecnologías críticas, Funditec ha dado un paso decisivo con la creación de Miriad Global, una nueva compañía destinada a reforzar la base industrial española en ámbitos estratégicos como los sistemas autónomos, la electrónica crítica y la inteligencia artificial aplicada a defensa.

El proyecto nace tras la toma de una participación mayoritaria en la ingeniería Eris Engineering, integrando bajo un mismo paraguas la investigación aplicada de Funditec y una estructura industrial ya asentada en España.

La nueva compañía se orienta a cubrir un vacío clave en un momento de elevada presión productiva y crecimiento de la demanda de soluciones propias en Europa.

Según destaca el presidente ejecutivo de Miriad Global, Antonio Navarro, el objetivo es claro: "Consolidar un actor principal que contribuya a que España disponga de soluciones propias en ámbitos sensibles. Avanzamos sobre una base industrial sólida, con perspectiva y determinación de contribuir a capacidades soberanas".

Miriad estructurará su actividad en dos líneas: Miriad Engineering, centrada en subsistemas críticos —como estaciones de armas, electrónica de misión u optrónica—, y Miriad Systems, que industrializará los conceptos de vehículos autónomos desarrollados por Funditec. Ambos pilares se articulan bajo un enfoque de “autonomía primero”, con inteligencia artificial soberana como base de los desarrollos.

Para Javier Robles, director general de Miriad Systems, esta integración supone una ventaja competitiva clave: “Trabajar de forma coordinada con la investigación que desarrolla Funditec y con las capacidades de ingeniería y fabricación que articulamos en Miriad nos permite abordar las soluciones con una perspectiva completa".

En este sentido, subraya que aspiran "a acompañar a las instituciones con capacidades que respondan a necesidades reales y aporten estabilidad en un ecosistema que demanda fiabilidad y visión de largo recorrido”.

Crecimiento industrial y orientación europea

Con más de 40 profesionales en sus centros de Madrid, Málaga y San Fernando de Henares, la empresa prevé alcanzar los 100 empleados en 2026 y movilizar inversiones por unos cinco millones de euros para ampliar capacidad productiva y afianzar acuerdos con otros socios del sector.

La compañía subraya que sus soluciones están diseñadas desde arquitecturas abiertas y alineadas con los estándares OTAN de interoperabilidad, lo que facilita su participación en programas nacionales y proyectos multinacionales dentro de Europa.

Esta orientación responde a un entorno en el que la autonomía tecnológica y el refuerzo industrial se han convertido en prioridades estratégicas para la UE.

Soberanía tecnológica española

Con la puesta en marcha de Miriad Global, Funditec busca consolidar un actor con capacidad de transformar desarrollos propios en productos listos para su adopción institucional, combinando propiedad intelectual nacional, ingeniería integrada y fabricación en España.

La propuesta se enmarca en el esfuerzo europeo por reconstruir una base industrial de defensa sólida, en un contexto marcado por crecientes exigencias y una profunda reconfiguración estratégica.

Los riesgos geopolíticos, las lecciones extraídas de la guerra en Ucrania y una renovada voluntad política de fortalecer la autonomía estratégica están impulsando el desarrollo de sistemas autónomos basados en inteligencia artificial, así como la creación de capacidades nacionales para diseñar y producir soluciones integrales dentro del país.