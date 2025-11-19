El Buque de Acción Marítima 'Rayo' participa en un ejercicio de seguridad marítima y antipiratería en el Golfo de Guinea

Las claves nuevo Generado con IA El Buque de Acción Marítima 'Rayo' de la Armada española ha participado en el ejercicio multinacional Grand African Nemo 2025 en el Golfo de Guinea, enfocado en la seguridad marítima y la lucha contra la piratería. El ejercicio ha reunido a 19 marinas africanas, 7 marinas asociadas, 55 buques, 11 aeronaves y diversas agencias internacionales, permitiendo la práctica de procedimientos de detección, seguimiento y registro de buques sospechosos. La actividad, coordinada por la Arquitectura de Seguridad Marítima de Yaundé y la Marina Francesa, refuerza la cooperación regional y la presencia de la Unión Europea en la zona, mejorando la interoperabilidad frente al tráfico ilícito marítimo. El despliegue del 'Rayo' consolida el compromiso de España y la UE con la seguridad marítima en África Occidental y Central, contribuyendo a la protección de rutas comerciales y recursos naturales clave en la región.

El BAM P-42 'Rayo' de la Armada ha participado en el ejercicio multinacional Grand African Nemo 2025. Se trata de uno de los "principales eventos de seguridad marítima en el Golfo de Guinea", según lo describe el Estado Mayor de la Defensa.

Estas maniobras de adiestramiento reúnen a 19 marinas africanas, 7 marinas asociadas —entre las que se encuentra la Armada española—, 55 buques, 11 aeronaves y varias agencias especializadas en el ámbito naval.

Durante el ejercicio, el P-42 ha asumido el rol de buque sospechoso de transportar mercancías ilícitas, "para lo que ha adoptado perfiles de navegación y comportamientos propios de un buque de interés".

"Esto ha permitido a las unidades participantes practicar los procedimientos de detección, seguimiento, visita y registro a bordo", ha explicado el capitán de corbeta José Antonio Parejo Cabezas, al mando del 'Rayo'.

Asimismo, Parejo Cabezas también ha señalado que este ejercicio también ha facilitado "el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el empleo de dichos procedimientos".

El espacio de navegación que ocupa este adiestramiento alcanza los 5.707 kilómetros de costa del Golfo de Guinea, desde Senegal hasta Angola.

Se trata de "una de las regiones marítimas más relevantes del mundo, tanto por su posición estratégica en las rutas internacionales, especialmente comerciales, así como por la abundancia de recursos naturales", afirman desde el EMAD. Por ejemplo, petróleo, minerales o pesca.

"En estas aguas también transitan numerosas actividades ilícitas, desde la pesca irregular hasta la piratería, que los países ribereños luchan por erradicar".

Entre los participantes se encuentra la Unión Europea, a través de los programas EnMar y SEACAOP; la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; la INTERPOL; la Comisión Regional de Pesca del Golfo de Guinea; y, finalmente, la Agencia Europea de Control de la Pesca.

La Arquitectura de Seguridad Marítima de Yaundé y la Marina Francesa coorganizan el ejercicio, que se desarrolla en el marco del Protocolo de Yaundé de 2013 y reafirma el papel clave de esta iniciativa internacional en el fortalecimiento de la seguridad marítima de la región.

"Esta actividad, que se enmarca en las Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea en el Golfo de Guinea, refuerza la coordinación regional, mejora la interoperabilidad entre las marinas participantes y aumenta la eficacia en la lucha frente al tráfico ilícito marítimo", señalan desde el EMAD.

Siguiendo este contexto, "el despliegue del 'Rayo' consolida así el compromiso de España y de la UE con el fortalecimiento de las capacidades marítimas en la región".

Presencia marítima de la UE

El despliegue del Buque de Acción Marítima 'Rayo' contribuye de forma determinante a fortalecer la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas.

Se trata de "un instrumento eficaz e integral para mejorar la seguridad marítima en la zona, además de avanzar en la cooperación entre la UE y los Estados del África Occidental y Central".

El objetivo de este mecanismo europeo en la región africana es asegurar una presencia y disponibilidad marítima permanente, fomentar la cooperación marítima internacional y brindar una mayor capacidad operativa europea, según el Estado Mayor de la Defensa.

"Cabe destacar que España, como socio plenamente comprometido con la seguridad y defensa europeas, es uno de los principales contribuyentes a esta iniciativa de la Unión Europea".