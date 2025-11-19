Bank of America eleva a 2.540 por acción la valoración de Rheinmetall “muy por encima del consenso”

BofA sitúa a Rheinmetall como pilar central del rearme alemán y ganador del nuevo ciclo europeo, aunque advierte riesgos ligados a posibles recortes en el gasto militar.

El grupo planea fabricar 1,5 millones de proyectiles de 155 mm al año y hasta 10.000 misiles anuales junto a Lockheed Martin, reforzando el reabastecimiento de arsenales europeos.

Rheinmetall aspira a alcanzar 50.000 millones de euros en ingresos y márgenes EBIT superiores al 20% para 2030, apoyado por una expansión industrial sin precedentes en Europa.

Bank of America eleva la valoración de Rheinmetall a 2.540 euros por acción, destacando que la compañía supera ampliamente las expectativas del mercado.

Rheinmetall acelera para convertirse en el pilar central del rearme alemán y en uno de los gigantes industriales del nuevo ciclo de defensa europeo. Así lo sostiene Bank of America (BofA) en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que la entidad subraya que la compañía ha fijado unos objetivos “muy por encima del consenso del mercado” y que justifican una revisión al alza de su precio objetivo.

“Rheinmetall se está posicionando como el principal referente de la defensa en Alemania”, según destaca el banco en su análisis.

No es una afirmación menor: el grupo aspira a duplicar con creces su escala actual y alcanzar 50.000 millones de euros de ingresos en 2030, junto a márgenes EBIT superiores al 20% y una conversión de efectivo por encima del 50%.

Son cifras que, según BofA, “superan ampliamente las expectativas del mercado”, que manejaba escenarios más moderados tanto en ingresos como en rentabilidad.

Este salto cuantitativo, unido al reposicionamiento estratégico de la firma, ha llevado al banco estadounidense a modificar por completo su metodología de valoración.

En su informe, el BofA abandona la tradicional valoración por suma de las partes (SOTP) y adopta un análisis por múltiplos. “Utilizamos un múltiplo EV/EBITA de 15x para 2030, con descuento hasta 2026”, explica el informe.

El resultado: una valoración de 2.540 euros por acción, muy por encima de los 2.200 euros fijados anteriormente.

La artillería como motor industrial

La apuesta de Rheinmetall no se sustenta solo en previsiones macro favorables. BofA detalla que el grupo está ejecutando una expansión industrial sin precedentes en Europa, con centros de producción capaces de operar 24/7 y con un nivel de automatización que está redefiniendo sus márgenes.

La planta de Unterlüß, uno de los buques insignia del grupo, fue visitada por los analistas del banco, que la describen como “uno de los entornos más automatizados de la industria de defensa europea”. Esta integración vertical permitirá soportar márgenes cercanos al 30% en el segmento de armas y munición.

Uno de los pilares de este crecimiento será la fabricación de 1,5 millones de proyectiles de 155 mm al año en 2030, elemento clave para el reabastecimiento de arsenales europeos.

A ello se suma la expansión de su joint venture con Lockheed Martin, que prevé producir hasta 10.000 misiles al año —entre ellos ATACMS (Army Tactical Missile System) es un sistema de misiles balísticos superficie-superficie y Hellfire (misiles aire-tierra principalmente del tipo AGM-114, diseñados para destruir objetivos blindados, vehículos y estructuras fortificadas desde plataformas como helicópteros, aviones y drones)— a partir de 2027.

Europa se rearma y Rheinmetall avanza

Para el BofA, el “factor diferencial” no está solo en los números, sino en el momento geopolítico. El informe identifica un entorno de inversión estructural en defensa, marcado por la necesidad de reforzar la base industrial europea, acelerar capacidades de producción y reducir dependencias externas.

En ese contexto, Rheinmetall “parte en ventaja” gracias a su cartera de vehículos blindados, munición, sistemas de defensa antiaérea y soluciones digitales.

No obstante, el banco advierte de riesgos: un eventual freno en el gasto militar o una menor captura de presupuestos en Alemania podrían moderar el crecimiento esperado.

Con todo, BofA concluye que la compañía es uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo europeo: “La calidad del negocio es hoy más alta y más resiliente que antes de la guerra de Ucrania”, subraya el análisis, que sitúa a la industria de defensa —y a Rheinmetall en particular— en el centro de un cambio de paradigma industrial en Europa.