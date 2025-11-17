Ucrania y Francia sellan una alianza militar a diez años: Kiev adquirirá 100 cazas Rafale y sistemas antiaéreos SAMP/T

Ucrania continúa cerrando acuerdos en beneficio a su futura flota de aviones de combate. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, han sellado este lunes una alianza a 10 años que allana el camino para que Kiev adquiera aviones de combate Rafale y sistemas de defensa antiaérea SAMP/T.

Según fuentes del Gobierno francés, Ucrania se habría comprometido a incorporar hasta 100 unidades del caza desarrollado por la empresa Dassault Aviation, como parte de su estrategia para fortalecer su fuerza aérea. El objetivo de Kiev es contar con una flota de combate de alrededor de 250 aeronaves, compuesta por aviones F-16, Gripen y Rafale.

Horas antes de su encuentro con Macron, en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, Zelensky no ha dudado de calificar como "histórico" el acuerdo alcanzado tanto con el Gobierno como la industria armamentística de Francia.

En este sentido, según ha informado Reuters, algunos Rafale provendrían directamente de remanentes de la Fuerza Aérea Francesa, mientras que otros formarían parte de un programa de adquisición a largo plazo.

El pacto con Francia llega semanas después de que Ucrania y Suecia cerraran la compra de entre 100 y 150 aviones Gripen, fabricados por la empresa Saab, mediante un acuerdo valorado entre 10.000 y 13.000 millones de euros.

Sistemas SAMP/T

Además de los Rafale, el acuerdo rubricado este lunes incluye sistemas antiaéreos SAMP/T y misiles interceptores Aster 30, fabricados por MBDA, que el país invadido requiere para contrarrestar las amenazas de misiles balísticos y de crucero rusos.

El SAMP/T es capaz de operar hasta seis lanzadores verticales, cada uno con ocho misiles Aster 30 B1 o B1NT. Al mismo tiempo, puede integrarse con defensas de corto alcance, como los misiles VL Mica o CAMM-ER, que se emplean para la autoprotección y la neutralización de amenazas cercanas.

Lanzamiento misil desde SAMP/T

Además, cuenta con un radar de barrido electrónico activo de 360 grados, que permite detectar y rastrear misiles, aeronaves y amenazas balísticas. Según su fabricante, cada lanzador puede disparar su dotación completa de ocho misiles en unos diez segundos.

Por su parte, el Aster 30 pesa 450 kilogramos, tiene una longitud de 4,9 metros, un diámetro 180 milímetros y está impulsado por un motor cohete de dos etapas de combustible sólido, que le permite alcanzar una velocidad de hasta Mach 4,5.

Las negociaciones de este lunes han incluido también un foro en el que se han reunido fabricantes de drones franceses y ucranianos, como parte de los esfuerzos para profundizar la cooperación en la industria de defensa y preparar la reconstrucción a largo plazo del sector de defensa de Ucrania.